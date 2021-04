Le parole di Pirlo scatenano i social: Così è troppo facile

E’ il caso del giorno. Questa volta è la Juventus a finire al centro della polemiche dopo che sono emerse delle rivelazioni riguardo la festa di compleanno di McKennie, a cui avrebbero partecipato anche i compagni di squadra Dybala e Arthur.

Nel corso della conferenza stampa pre-partita, è stato Andrea Pirlo a confermare le voci che già circolavano nel corso della mattina, e dunque l’intenzione di escludere i tre “festaioli” dalla gara di domani contro il Torino. “I tre giocatori coinvolti non sono stati convocati per la partita di domani – ha detto l’allenatore – e torneranno a lavorare col tempo, vedremo quando. Non voglio più avere a che fare con questo discorso”.

La reazione dei social

Il mondo dei social si è diviso sulla questione. In tanti come il giornalista Fabio Ravezzani, hanno applaudito la scelta della Juventus: “La Juve esclude i 3 fenomeni del festino in pieno Covid. Chapeau. Un grande club che da un esempio concreto e coerente a tanti furbetti (anche in serie A”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il giornalista Fabrizio Biasin che replica con un “bravi” alla decisione della Vecchia Signora.

Ma non tutti la vedono allo stesso modo. Sui social molti tifosi sono sul piede di guerra e vedono tanta ipocrisia dietro questa scelta della Juventus: “Tutti e tre infortunati o a mezzo servizio…gran bel gesto, mediatico”. Mentre Davide fa notare: “Chapeau se avessero escluso anche noi altri che se la sono data a gambe. Troppo facile escludere 2 infortunati che non avrebbero mai giocato e uno che forse avrebbe giocato 10 minuti”.

E c’è anche chi fa notare che la Juventus non è stata così irreprensibile quando il comportamento da condannare era quello di Cristiano Ronaldo: “Lo considero grave rispetto a Ronaldo uscito dalla ragione per il compleanno della fidanzata e restato impunito”, scrive Amos. Anche altri tifosi tirano in ballo il campione portoghese: “Non lo stesso esempio dato con Ronaldo e la sua gita sulla neve fuori regione”.

SPORTEVAI | 02-04-2021 18:34