Le parole velenose di Cassano scatenano la bufera sui social

Antonio Cassano mette ancora una volta gli attaccanti della nazionale nel mirino. La prestazione contro la Svizzera non è stata all’altezza della nazionale vista all’Europeo anche se ormai da diverse partite Mancini fa i conti con delle prove non proprio esaltanti di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio sembra essersi smarrito e anche in queste gare di qualificazione non sta facendo bene.

Cassano al veleno su Immobile

Nel corso della consueta trasmissione alla Bobo TV con Vieri, Adani e Ventola, Antonio Cassano si è lanciato contro gli attaccanti italiani a cominciare proprio da Immobile: “Ha paura e si vede. Quando gli danno la palla sembra che scotti. L’Italia fa un gioco meraviglioso ma manca il centravanti”. Anche gli altri attaccanti non sono esenti da critiche: “Raspadori è troppo giovane, Scamacca non mi convince molto a livello internazionale, Caputo, già facciamo fatica con Immobile, con Ciccio sembrerebbe di giocare in seri uomini”.

Cassano nel mirino dei social

Le parole dell’ex giocatore di Roma e Sampdoria hanno una eco immediata sui social con il giornalista Giovanni Capuano che mette in evidenza l’importante palmares di Immobile. E tra i tifosi si scatena una vera e propria guerra verbale tra chi difende il centravanti della Lazio e chi invece si schiera con Cassano come Leonardo che scrive: “Rimane un attaccante non adeguato a certi livelli e le sue prestazioni nelle partite di alto livello lo dimostrano ogni volta. Ci sono buoni giocatori, ottimi e top, Immobile rimane un buon giocatore che in un buon contesto può esaltarsi, gli ottimi e top si esaltano sempre”.

Ma c’è anche chi si schiera con Immobile, i tifosi della Lazio lo difendono a spada tratta: “Capocannoniere in Europa League, in Champions con la Lazio ha segnato 5 gol in 5 partite e col Dortmund 4 in 6. A me i suoi numeri nelle competizioni internazionali dicono che il calciatore è di livello internazionale”. Mente Gaetano scrive: “A me pare che Cassano confermi la teoria dell’orologio rotto. Anche se Cassano pur giocando in una delle più forti squadre al mondo ha vinto solo due scudetti da panchinaro, dovrebbe avere la decenza di tacere”.

SPORTEVAI | 07-09-2021 08:39