Le partite di oggi: Serie A, 4a giornata. Dove vedere Juve-Lazio, il derby di Milano e il Napoli

La programmazione delle partite della 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Orario e programmazione tv

16-09-2023 09:00

Il campionato di calcio di Serie A 2023-24 gioca la sua 4a giornata. Una giornata ricca di partite importanti, con un sabato da leoni: Juve-Lazio e Inter-Milan sono due partite che già suonano come spareggi per zona Champions e addirittura Scudetto. Per il Napoli una trasferta abbastanza abbordabile a Genova. Domenica da segnarsi Fiorentina-Atalanta e la Roma che cerca la prima vittoria in casa contro l’Empoli.

La situazione in classifica prima della 4a giornata

Questa la situazione in classifica alla vigilia della 3a giornata: Inter, Milan 9 punti; Juve e Lecce 7; Verona, Napoli e Atalanta 6 punti; Fiorentina, Bologna, Frosinone e Torino 4 punti; Monza, Lazio, Genoa, Sassuolo 3; Salernitana e Udinese 2 punti; Roma e Cagliari 1 punto; Empoli per ora ferma a 0 punti.

Le partite in programma per la 4a giornata e dove vederle in diretta

Juventus-Lazio 16-set 15:00 Dazn Inter-Milan 16-set 18:00 Dazn Genoa-Napoli 16-set 20:45 Dazn Sky Cagliari-Udinese 17-set 12:30 Dazn Sky Frosinone-Sassuolo 17-set 15:00 Dazn Monza-Lecce 17-set 15:00 Dazn Fiorentina-Atalanta 17-set 18:00 Dazn Roma-Empoli 17-set 20:45 Dazn Salernitana-Torino 18-set 18:30 Dazn Verona-Bologna 18-set 20:45 Dazn Sky

Le partite di oggi sabato 16 settembre

La giornata si conclude con le ultime 3 partite:

Alle 15.00 c’è Juve-Lazio , super big-match tanto per iniziare col botto. Allo Stadium torna Sarri e non è mai una cosa banale. La Juve ha iniziato benino il campionato, la Lazio è reduce da una vittoria gigante al Maradona. Partita che si annuncia ad altissima tensione.

, super big-match tanto per iniziare col botto. Allo Stadium torna Sarri e non è mai una cosa banale. La Juve ha iniziato benino il campionato, la Lazio è reduce da una vittoria gigante al Maradona. Partita che si annuncia ad altissima tensione. Alle 18.00 c’è Inter-Milan , derby eccezionale. Le milanesi sono partite a razzo e guardano tutti dall’alto. Giocano con grande sicurezza e danno l’idea di essere una spanna quasi sopra tutti (Napoli escluso). Il Milan arriva alla stracittadina con diverse assenze, l’Inter è in forma stratosferica e nella pausa ha scoperto pure di avere un certo Frattesi in rosa che finora Inzaghi non ha quasi impiegato. I favori, anche per via dei precedenti, sembrano dire Inter, ma mai come quest’anno il derby è una partita da tripla e quindi da vedere assolutamente.

, derby eccezionale. Le milanesi sono partite a razzo e guardano tutti dall’alto. Giocano con grande sicurezza e danno l’idea di essere una spanna quasi sopra tutti (Napoli escluso). Il Milan arriva alla stracittadina con diverse assenze, l’Inter è in forma stratosferica e nella pausa ha scoperto pure di avere un certo Frattesi in rosa che finora Inzaghi non ha quasi impiegato. I favori, anche per via dei precedenti, sembrano dire Inter, ma mai come quest’anno il derby è una partita da tripla e quindi da vedere assolutamente. Alle 20.45 in campo Genoa-Napoli: i campioni vanno in trasferta a Genova. La partita in sé non dovrebbe far paura a Osimhen e compagni che hanno necessità di rimediare al passo falso contro la Lazio.

Le partite di domenica 17 settembre

La giornata si conclude con le ultime 5 partite:

Alle 12.30 c’è Cagliari-Udinese : sfida tra due squadre attualmente in zona retrocessione. Ranieri ha bisogno di punti ma sa che l’Udinese non vale il penultimo posto in classifica

: sfida tra due squadre attualmente in zona retrocessione. Ranieri ha bisogno di punti ma sa che l’Udinese non vale il penultimo posto in classifica Alle 15.00 c’è Frosinone-Sassuolo , partita interessante con molti giovani di belle speranze.

, partita interessante con molti giovani di belle speranze. Alle 15.00 c’è Monza-Lecce , i salentini sono partiti a razzo, il Monza ha già fatto vedere di essere ancora solido.

, i salentini sono partiti a razzo, il Monza ha già fatto vedere di essere ancora solido. Alle 18.00 in campo Fiorentina-Atalanta : da questa partita potrebbe arrivare spettacolo, due squadre votate all’attacco con gioco spumeggiante

: da questa partita potrebbe arrivare spettacolo, due squadre votate all’attacco con gioco spumeggiante Alle 20.45 in campo Roma-Empoli: la Roma in zona retrocessione non si può vedere. Mou ha la grande occasione contro l’Empoli ultimo in classifica, per fare i primi 3 punti della stagione. E se non dovessero arrivare? Meglio non pensarci al fuoco di fila contro “the Special One”..

Le partite di lunedì 18 settembre

La giornata si conclude con le ultime 2 partite:

Alle 18.30 c’è Salernitana-Torino , derby granata all’Arechi. I campani con il fuoriclasse Dia praticamente fuori squadra e il Toro che è uscito rinforzatissimo dal mercato. Zapata scalpita

, derby granata all’Arechi. I campani con il fuoriclasse Dia praticamente fuori squadra e il Toro che è uscito rinforzatissimo dal mercato. Zapata scalpita Alle 20.45 in campo Verona-Bologna: al Bentegodi i gialloblù cercano altri 3 punti pesanti per mantenersi ad alta quota, ma il Bologna di Motta ha dimostrato di essere già un meccanismo perfetto.

