Sinner, nuovo attacco da Wawrinka: la provocazione dello svizzero che si considera migliore di Jannik

Nella sua top ten dei tennisti, l'azzurro è soltanto decimo e proprio alle spalle di Stan che si mette al nono posto: Alcaraz, invece, è collocato in quinta posizione.

Stavolta il doping non c’entra, stavolta si parla di tennis “puro”. E ancora una volta Jannik Sinner finisce sotto attacco. Da parte di chi? Di Stan Wawrinka, l’esperto campione svizzero che, a 40 anni suonati (ha festeggiato l’importante compleanno lo scorso 28 marzo) si diverte ancora a girare il mondo da tennista pro, partecipando a Challenger e a qualche torneo “vero”. Nessuna parola velenosa, nessun commento acido stavolta da parte di Stan: l’elvetico ha semplicemente ignorato l’altoatesino in una speciale classifica, quella dei migliori dieci tennisti di tutti i tempi.

La classifica di Wawrinka e la posizione di Jannik

A Wawrinka quelli di Eurosport France hanno chiesto di stilare una graduatoria coi dieci campioni più forti, quelli capaci di scrivere la storia del tennis. Ci sono un po’ tutti, c’è perfino lo stesso Wawrinka, che qualche titolo Slam l’ha vinto, ma che certamente non sarà ricordato tra i più grandi di tutti i tempi. Mentre Sinner ha fatto fatica a entrare in classifica. Wawrinka, infatti, l’ha collocato soltanto al decimo posto, subito dietro di lui. Una provocazione in piena regola, visto anche il passato “burrascoso” di Stan nei confronti di Jannik, stroncato ciclicamente e pubblicamente per il caso Clostebol.

L’altro sgarbo di Stan: Federer secondo dietro Djokovic

E il resto della classifica? Detto di Sinner in decima posizione e di Wawrinka alla nona, quali sono gli altri tennisti inseriti dallo stesso Stan nella sua lista di campioni preferiti? In ottava posizione spicca il brasiliano Guga Kuerten, mentre in settima c’è Andy Murray, che recentemente ha annunciato la fine della collaborazione da coach con Novak Djokovic. Andre Agassi è il sesto, mentre al quinto posto c’è Carlos Alcaraz. In quarta posizione Pete Sampras, in terza Rafa Nadal. Piccolo sgarbo da Wawrinka anche al suo grande amico Roger Federer, sistemato al secondo posto alle spalle proprio di Djokovic.

Wawrinka e Sinner, dall’allenamento insieme ai veleni

Insomma, Sinner decimo in questa classifica di Wawrinka sembra quasi uno “schiaffo”. E dire che i due avevano iniziato in modo completamente diverso, addirittura allenandosi insieme a Melbourne prima degli Australian Open. Poi qualcosa è cambiato, con lo svizzero che si è lasciato andare a un commento poco carino su Jannik dopo l’accordo con la Wada, scrivendo sui social che l’intero caso aveva “fatto male al tennis”. Poi qualche altra punzecchiatura sul peso degli avvocati. E ora questa “provocazione”, col numero 1 della classifica ATP relegato ai margini, snobbato senza pietà.