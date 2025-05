Inter, l’Inzaghi furioso causa del silenzio stampa: cosa ha fatto il tecnico negli spogliatoi

I dirigenti nerazzurri avrebbero impiegato un’ora per calmare l’allenatore, deciso a protestare contro l’arbitro Chiffi per le decisioni del finale di partita

La furia di Simone Inzaghi nei confronti dell’arbitro Chiffi sarebbe stata la ragione che ha spinto l’Inter al silenzio stampa dopo il 2-2 contro la Lazio: i dirigenti nerazzurri avrebbero infatti impiegato tenuto per un’ora negli spogliatoi l’allenatore, nel tentativo di calmarlo e di convincerlo a desistere dal protestare contro il direttore di gara.

Inter in silenzio stampa dopo il 2-2 con la Lazio

Non è il semplice fastidio dell’Inter verso le decisioni dell’arbitro Chiffi e dagli addetti al Var ad aver motivato il silenzio stampa stabilito dalla società dopo il 2-2 con la Lazio, risultato che domenica ha ridotto al lumicino le chance di scudetto dei nerazzurri. Repubblica rivela infatti che il club ha deciso di non mandare i suoi tesserati a parlare con i giornalisti in seguito alla furia che negli spogliatoi si sarebbe impossessata di Simone Inzaghi, stravolto dagli episodi finali della gara.

Inzaghi trattenuto per un’ora negli spogliatoi dai dirigenti dell’Inter

Il quotidiano rivela che dopo l’incontro Inzaghi, espulso nel finale per la lite a bordocampo con il collega della Lazio Marco Baroni, sarebbe voluto andare a protestare con Chiffi negli spogliatoi, ma sarebbe stato bloccato dai dirigenti dell’Inter. Questi avrebbero impiegato più di un’ora per calmare Inzaghi, deciso a presentare la sua protesta all’arbitro a ogni costo: i dirigenti l’avrebbero trattenuto negli spogliatoi anche dopo che alcuni giocatori dell’Inter avevano già lasciato lo stadio.

L’Inter prepara dossier su errori arbitrali

Per questo motivo, Inzaghi non si sarebbe poi presentato davanti ai giornalisti. Per il Corriere dello Sport, invece, il silenzio stampa sarebbe dettato dalla volontà dell’Inter di indicare tutti gli errori arbitrali subiti nel corso del campionato in un vero e proprio dossier, da presentare poi alla stampa e ai vertici arbitrali.