Le probabili formazioni della 29a giornata: chi gioca in Atalanta-Inter, Fiorentina-Juve e le altre partite

Serie A 2024-25, 29° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

La 29ma giornata è quella della partita che probabilmente segnerà il destino di questo campionato. Atalanta-Inter mette in palio tre punti pesantissimi che potrebbero riaprire o chiudere definitivamente il torneo. L’Atalanta arriva al big match caricata a mille dopo l’impresa contro la Juve e dovrebbe schierare il suo undici migliore, al netto delle assenze croniche di Scamacca e Scalvini. Dovremmo rivedere la squadra di domenica, forse con Brescianini dall’inizio per dare maggiore copertura. L’Inter invece deve fare a meno di Darmian, Dimarco e Zielinski ma in rosa ci sono i sostituti giusti: per l’attacco mitraglia della Dea Inzaghi dovrebbe mettere un muro composto da Pavard-Acerbi-Bastoni. Interessante anche Fiorentina-Juve con la Viola che cercherà di far del male alla sua tanto odiata avversaria magari sfruttando l’estro di Fagioli e la vena realizzativa di Kean entrambi in campo fin dal 1°. I bianconeri più che contro gli avversari sembra che siano in lotta contro sé stessi: detto che Motta riproporrà lo schema unico visto finora il 4-2-3-1 possibile il ritorno dietro di Veiga che sembra essere recuperato. Dubbi sulla presenza dell’ex Vlahovic che sembra essere più concentrato sul calciomercato che sul termine di stagione

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 14 Marzo 2025 ore 20:45 Genoa 4-2-3-1 Lecce 4-2-3-1 Probabili titolari N. Leali (1) B. Norton-Cuffy (15) K. De Winter (4) J. Vásquez (22) Aarón Martín (3) M. Frendrup (32) M. Badelj (47) A. Zanoli (59) F. Miretti (23) J. Ekhator (21) A. Pinamonti (19) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) F. Baschirotto (6) G. Jean (19) A. Gallo (25) L. Coulibaly (29) M. Berisha (5) S. Pierotti (50) Þ. Helgason (14) Tete Morente (7) N. Krstović (9) Riserve B. Siegrist, D. Sommariva, A. Matturro, S. Otoa, S. Sabelli, H. Cuenca, L. Kassa, R. Malinovskyi, P. Masini, J. Onana, L. Venturino C. Früchtl, J. Samooja, Tiago Gabriel, Kialonda Gaspar, Danilo Veiga, L. Banda, M. Kaba, B. Pierret, H. Rafia, Y. Ramadani, R. Burnete, K. N’Dri, J. Karlsson, A. Rebić Squalificati - - Indisponibili M. Balotelli - Altro, M. Bani - Infortunio alla coscia, M. Thorsby - Lesione al polpaccio - Rientra il 07-04-2025 , C. Ekuban - Infortunio alla coscia - Rientra il 30-03-2025 , Junior Messias - Strappo muscolare, Vítinha - Infortunio alla coscia - Rientra il 15-03-2025 , H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-03-2025 F. Marchwiński - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-08-2025 Sabato 15 Marzo 2025 ore 15:00 Monza 3-5-2 Parma 4-3-3 Probabili titolari S. Turati (30) Pedro Pereira (13) A. Izzo (4) D. D'Ambrosio (33) S. Birindelli (19) G. Castrovilli (11) A. Bianco (42) K. Zeroli (18) G. Kyriakopoulos (77) K. Baldé (17) Dany Mota (47) Probabili titolari Z. Suzuki (31) E. Delprato (15) G. Leoni (46) L. Valenti (5) E. Valeri (14) M. Keita (16) N. Estévez (8) Hernani (27) P. Almqvist (11) A. Bonny (13) M. Cancellieri (22) Riserve A. Mazza, S. Pizzignacco, S. Leković, T. Palacios, A. Brorsson, L. Colombo, M. Pessina, K. Urbański, G. Caprari, P. Ciurria, O. Forson, S. Ganvoula, K. Maussi Martins, A. Petagna, S. Vignato E. Corvi, R. Marcone, B. Balogh, M. Løvik, N. Trabucchi, Adrián Bernabé, D. Camara, A. Hainaut, E. Plicco, A. Haj Mohamed, D. Man, J. Ondrejka, M. Pellegrino Squalificati - S. Sohm - Termina il 16-03-2025 Indisponibili L. Caldirola - Altro - Rientra il 16-03-2025 , R. Gagliardini - Infortunio alla coscia, S. Sensi - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 16-03-2025 , A. Carboni - Infortunio alla coscia M. Đurić - Altro - Rientra il 30-06-2025 , Y. Osorio - Infortunio alla schiena - Rientra il 01-04-2025 , A. Benedyczak - Distorsione alla caviglia - Rientra il 01-04-2025 , V. Mihăilă - Infortunio alla coscia - Rientra il 16-03-2025 , G. Charpentier - Altro - Rientra il 01-06-2025 , A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-04-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 Sabato 15 Marzo 2025 ore 15:00 Udinese 3-5-2 Hellas Verona 3-4-2-1 Probabili titolari M. Okoye (40) T. Kristensen (31) J. Bijol (29) O. Solet (28) K. Ehizibue (19) J. Karlström (25) S. Lovrić (8) J. Ekkelenkamp (32) J. Zemura (33) L. Lucca (17) F. Thauvin (10) Probabili titolari L. Montipò (1) P. Dawidowicz (27) D. Coppola (42) D. Ghilardi (87) J. Tchatchoua (38) C. Niasse (10) O. Duda (33) D. Bradarić (12) A. Bernede (24) T. Suslov (31) A. Sarr (9) Riserve D. Padelli, E. Piana, L. Giannetti, C. Kabasele, A. Atta, Rui Modesto, S. Pafundi, M. Payero, Oier Zarraga, Iker Bravo, K. Davis, D. Pizarro, A. Sánchez A. Berardi, S. Perilli, F. Daniliuc, D. Faraoni, Y. Okou, D. Oyegoke, G. Kastanos, D. Lazović, J. Ajayi, A. Cissè, M. Lambourde, D. Mosquera, Dailon Livramento, C. Tengstedt Squalificati H. Kamara - Termina il 16-03-2025 - Indisponibili R. Sava - Altro - Rientra il 07-04-2025 S. Serdar - Infortunio alla coscia - Rientra il 31-03-2025 , A. Harroui - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , M. Frese - Infortunio al ginocchio - Rientra il 01-04-2025 Sabato 15 Marzo 2025 ore 18:00 Milan 4-2-3-1 Como 4-3-3 Probabili titolari M. Maignan (16) K. Walker (32) M. Thiaw (28) M. Gabbia (46) T. Hernández (19) Y. Musah (80) T. Reijnders (14) C. Pulišić (11) João Félix (79) Rafael Leão (10) S. Giménez (7) Probabili titolari J. Butez (30) I. Smolčić (28) E. Goldaniga (5) Fellipe Jack (15) Álex Valle (41) M. Caqueret (80) M. Perrone (23) L. da Cunha (33) Gabriel Strefezza (7) N. Paz (79) Assane Diao (38) Riserve M. Sportiello, L. Torriani, D. Bartesaghi, A. Florenzi, Álex Jiménez, S. Pavlović, F. Tomori, W. Bondo, Y. Fofana, F. Terracciano, T. Abraham, S. Chukwueze, L. Jović, R. Sottil Pepe Reina, M. Vigorito, M. Kempf, S. Lesjak, Alberto Moreno, I. Van der Brempt, M. Vojvoda, D. Alli, M. Braunöder, Y. Engelhardt, A. Iovine, T. Douvikas, A. Fadera, A. Gabrielloni, J. Ikoné Squalificati - - Indisponibili Emerson Royal - Lesione al polpaccio - Rientra il 07-04-2025 Sergi Roberto - Lesione al polpaccio - Rientra il 16-03-2025 , Iván Azón - Lesione al polpaccio - Rientra il 30-03-2025 Sabato 15 Marzo 2025 ore 20:45 Torino 4-2-3-1 Empoli 3-4-2-1 Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) S. Walukiewicz (4) G. Maripán (13) Saúl Coco (23) C. Biraghi (34) S. Ricci (28) C. Casadei (22) V. Lazaro (20) N. Vlašić (10) E. Elmas (11) C. Adams (18) Probabili titolari M. Silvestri (1) S. Goglichidze (2) L. Marianucci (35) M. De Sciglio (22) E. Gyasi (11) A. Grassi (5) L. Henderson (6) G. Pezzella (3) S. Esposito (99) L. Cacace (13) L. Colombo (29) Riserve A. Donnarumma, A. Paleari, A. Dembélé, M. Pedersen, A. Masina, B. Sosa, G. Gineitis, K. Linetty, A. Tamèze, Y. Karamoh, D. Yesin J. Seghetti, D. Vásquez, D. Bembnista, T. Ebuehi, J. Sambia, L. Tosto, T. Anjorin, J. Bacci, V. Kovalenko, I. Konate, C. Kouamé, Brayan Squalificati - - Indisponibili D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , A. Sanabria - Infortunio al ginocchio, P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore, I. Ilić - Altro, E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 16-03-2025 , A. Njie - Altro - Rientra il 05-05-2025 N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , O. Solbakken - Infortunio alla spalla - Rientra il 16-03-2025 , A. Ismajli - Strappo muscolare - Rientra il 16-03-2025 , Y. Maleh - Infortunio al ginocchio, S. Żurkowski - Infortunio al ginocchio, J. Fazzini - Infortunio alla coscia, M. Viti - Infortunio al ginocchio - Rientra il 16-03-2025 Domenica 16 Marzo 2025 ore 12:30 Venezia 3-5-2 Napoli 3-5-2 Probabili titolari A. Radu (28) J. Schingtienne (25) J. Idzes (4) Fali Candé (2) F. Zampano (7) A. Duncan (32) H. Nicolussi (14) Kike Pérez (71) M. Ellertsson (77) G. Oristanio (11) M. Marić (99) Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) A. Buongiorno (4) M. Politano (21) P. Billing (15) B. Gilmour (6) S. Lobotka (68) L. Spinazzola (37) R. Lukaku (11) G. Raspadori (81) Riserve M. Grandi, J. Joronen, F. Carboni, R. Haps, A. Marcandalli, B. Bjarkason, G. Busio, C. Conde, I. Doumbia, S. El Haddad, D. Fila, C. Gytkjær N. Contini, S. Scuffet, Rafa Marín, P. Mazzocchi, Juan Jesus, M. Olivera, L. Hasa, C. Ngonge, N. Okafor, G. Simeone Squalificati J. Yeboah - Termina il 17-03-2025 - Indisponibili D. Črnigoj - Strappo muscolare, M. Šverko - Altro - Rientra il 17-03-2025 , M. Svoboda - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , F. Stanković - Infortunio al ginocchio - Rientra il 28-04-2025 , R. Sagrado - Infortunio alla coscia - Rientra il 30-03-2025 F. Anguissa - Lesione al polpaccio - Rientra il 17-03-2025 Domenica 16 Marzo 2025 ore 15:00 Bologna 4-2-3-1 Lazio 4-2-3-1 Probabili titolari Ł. Skorupski (1) E. Holm (2) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) Juan Miranda (33) R. Freuler (8) N. Moro (6) R. Orsolini (7) J. Odgaard (21) D. Ndoye (11) S. Castro (9) Probabili titolari I. Provedel (94) M. Lazzari (29) Mario Gila (34) A. Romagnoli (13) Nuno Tavares (30) M. Guendouzi (8) N. Rovella (6) G. Isaksen (18) B. Dia (19) M. Zaccagni (10) V. Castellanos (11) Riserve F. Ravaglia, D. Calabria, N. Casale, L. De Silvestri, M. Erlić, C. Lykogiannis, M. Aebischer, O. El Azzouzi, G. Fabbian, T. Pobega, N. Cambiaghi, T. Dallinga, B. Domínguez A. Furlanetto, Patric, S. Gigot, A. Marušić, O. Provstgaard, T. Bašić, R. Belahyane, F. Dele-Bashiru, A. Ibrahimović, M. Vecino, T. Noslin, Pedro, L. Tchaouna Squalificati - - Indisponibili - E. Hysaj - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 14-03-2025 Domenica 16 Marzo 2025 ore 16:00 Roma 3-4-2-1 Cagliari 4-2-3-1 Probabili titolari M. Svilar (99) V. Nelsson (25) M. Hummels (15) E. Ndicka (5) Saud Abdulhamid (12) L. Paredes (16) M. Koné (17) A. Salah-Eddine (34) M. Soulé (18) L. Pellegrini (7) E. Shomurodov (14) Probabili titolari E. Caprile (25) N. Zortea (19) Y. Mina (26) S. Luperto (6) A. Obert (33) A. Makoumbou (29) A. Deiola (14) M. Felici (97) N. Viola (10) T. Augello (3) R. Piccoli (91) Riserve P. Gollini, Angeliño, D. Rensch, T. Baldanzi, B. Cristante, L. Gourna-Douath, N. Pisilli, A. Dovbyk, P. Dybala, S. El Shaarawy, A. Saelemaekers G. Ciocci, A. Sherri, J. Palomino, M. Adopo, G. Gaetano, J. Jankto, R. Marin, M. Prati, K. Mutandwa, L. Pavoletti Squalificati - - Indisponibili Z. Çelik - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-03-2025 Zito Luvumbo - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-03-2025 Domenica 16 Marzo 2025 ore 18:00 Fiorentina 3-5-1-1 Juventus 4-2-3-1 Probabili titolari David de Gea (43) P. Comuzzo (15) Pablo Marí (18) L. Ranieri (6) Dodô (2) C. Ndour (27) D. Cataldi (32) N. Fagioli (44) F. Parisi (65) A. Guðmundsson (10) M. Kean (20) Probabili titolari M. Di Gregorio (29) T. Weah (22) F. Gatti (4) L. Kelly (6) A. Cambiaso (27) K. Thuram (19) M. Locatelli (5) K. Yıldız (10) W. McKennie (16) N. González (11) R. Kolo Muani (20) Riserve T. Martinelli, P. Terracciano, R. Gosens, M. Moreno, M. Pongračić, Y. Adli, A. Richardson, N. Zaniolo, L. Beltrán, M. Caprini M. Perin, C. Pinsoglio, P. Kalulu, Alberto Costa, T. Koopmeiners, Renato Veiga, S. Mbangula, D. Vlahović Squalificati - - Indisponibili A. Colpani - Infortunio al piede - Rientra il 16-03-2025 A. Milik - Lesione al polpaccio - Rientra il 30-03-2025 , Douglas Luiz - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-03-2025 , Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , N. Savona - Infortunio alla coscia - Rientra il 30-03-2025 Domenica 16 Marzo 2025 ore 20:45 Atalanta 3-4-3 Inter 3-5-2 Probabili titolari M. Carnesecchi (29) B. Djimsiti (19) I. Hien (4) S. Kolašinac (23) R. Bellanova (16) M. de Roon (15) Éderson (13) D. Zappacosta (77) M. Brescianini (44) M. Retegui (32) A. Lookman (11) Probabili titolari Josep Martínez (13) B. Pavard (28) Carlos Augusto (30) A. Bastoni (95) D. Dumfries (2) N. Barella (23) H. Çalhanoğlu (20) H. Mkhitaryan (22) F. Acerbi (15) L. Martínez (10) M. Arnautović (8) Riserve F. Rossi, Rui Patrício, R. Tolói, M. Palestra, M. Pašalić, M. Ruggeri, L. Samardžić, I. Sulemana, C. De Ketelaere, D. Maldini, V. Vlahović R. Di Gennaro, Y. Sommer, M. Aidoo, Y. Bisseck, M. Cocchi, S. de Vrij, K. Asllani, D. Frattesi, J. Correa, M. Taremi, M. Thuram Squalificati - - Indisponibili J. Cuadrado - Strappo muscolare - Rientra il 31-03-2025 , G. Scamacca - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-06-2025 , G. Scalvini - Infortunio alla spalla - Rientra il 30-06-2025 M. Darmian - Infortunio alla coscia - Rientra il 31-03-2025 , P. Zieliński - Lesione al polpaccio - Rientra il 21-04-2025 , F. Dimarco - Infortunio alla coscia - Rientra il 31-03-2025 , V. Carboni - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025

Tutte le partite di questa giornata