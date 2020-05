Wanda Nara e Icardi, il ritorno a Milano scuote il calciomercato

Il rientro di Wanda Nara e famiglia a Milano, dopo aver trascorso la quarantena nella villa sul lago di Como regalatale da Mauro Icardi, può significare molte cose. E non tutte circoscritte agli interessi imprenditoriali e televisivi della moglie agente del calciatore.

Wanda Nara e Icardi: ritorno a Milano

Nelle stories, Wanda ha mostrato gli ultimi istanti trascorsi a bordo del suo SUV in partenza dal lago, in compagnia dei suoi figli. Con loro anche Icardi e suo padre Juan, che vive con loro e che ha trascorso con loro l’isolamento domiciliare previsto dalle norme vigenti per contenere il contagio. Giunti a Milano, provvisti tutti di mascherina, i componenti della famiglia Icardi si sono recati nella dimora in fase di preparazione, in zona Porta Nuova, non distante dalla tecnologica nuova sede dell’Inter.

La scelta allora di acquistare un appartamento nel complesso più avanzato e interessante dello scenario cittadino, parve una conferma delle intenzioni di Mauro e Wanda di rimanere a Milano, ma le cose sono andate diversamente.

Icardi tra presente e nostalgia dei tifosi interisti

Quindi la famiglia Icardi is back in Milan, ma non solo. Wanda Nara, maestra nella gestione social, ha deciso di pubblicare nelle proprie stories, i momenti più intensi che segnarono dopo l’incontro con la Lazio di due anni fa il ritorno in Champions dell’Inter, proprio grazie a Icardi. Oltre a queste immagini, i post e i messaggi dei fan che rimpiangono e non poco l’attaccante argentino passato la scorsa estate al PSG e al centro di un nuovo intrigo di mercato che promette benissimo.

Che sia questa l’ennesima provocazione di Wanda Nara? Che cosa intende smuovere la moglie agente del giocatore in questa fase, tra eventuale riscatto e possibile trasferimento alla Juventus?

