Le reazioni dei tifosi: Che spettacolo ora Mourinho contro Conte

Ora si capisce perché Mourinho solo pochi giorni fa aveva detto che avrebbe accettato anche la panchina di una rivale dell’Inter senza pensarci due volte. Ora si capisce anche la fretta della Roma nel comunicare che Fonseca non sarà più l’allenatore della Roma nella prossima stagione, nonostante tra due giorni ci fosse una semifinale di Europa League sulla carta ancora da giocare. Ora si capisce tutto: l’annuncio che lo Special One sarà il prossimo tecnico dei giallorossi è arrivato come un fulmine a ciel sereno scatenando una ridda di reazioni sui social.

I tifosi dell’Inter increduli alla notizia di Mourinho

La maggioranza dei tifosi dell’Inter non crede a quel che legge: “Ditemi che è un pesce d’Aprile che mi sto sentendo male, non ce la posso fare mi sa che è la volta buona che chiudo con il calcio”. Nutrita però anche la fazione di coloro che non si commuovono: “Non mi tocca minimamente Mourinho alla Roma. Lo Special One non esiste più da 10 anni e personalmente da quella notte di Madrid” e anche: “Sono un tifoso dell’Inter e sono felicissimo per la Roma. Saremo sempre grati a Mourinho che ci ha regalato un sogno! Ora sarebbe bello rivedere Totti, magari proprio al suo fianco”.

Poi ci sono i tifosi neutrali: “Sto già sognando le conferenza stampa di José Mourinho che sbotta contro l’ambiente romano, le radio di Roma ecc ecc. Le frecciatine e tutto il pacchetto completo” o anche: “L’anno prossimo Roma-Inter sarà una goduria. Conte contro Mourinho” oppure: “quanto mi piace quando tornano in Italia allenatori che fanno tremare le panchine e tutte le altre squadre, c’è ne saranno delle belle”.

C’è chi osserva: “Conte all’Inter, Mourinho a Roma, manca Zeman alla Juve e sblocchiamo il portale per l’universo parallelo” e infine: “Fallisci de qua fallisci de là, alla fine Mourinho se lo ritrovamo a Monza insieme a Balotelli”.

SPORTEVAI | 04-05-2021 15:51