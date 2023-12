Le ricerche su Google nel 2023: exploit Sinner, domina davanti a Lukaku e al Medio Oriente

Un anno di ricerche, ecco i personaggi e le parole piu' di tendenza

11-12-2023 14:26

Jannik Sinner, il giovane talento del tennis che ha fatto riesplodere la popolarita’ di questo sport, e’ primo nella classifica dei personaggi. Seguito dall’attaccante della Roma Lukaku e dall’evergreen Peppino di Capri. In ordine sparso ci sono anche Marta Fascina, Elly Schlein e Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni. E i personaggi celebri scomparsi: Maurizio Costanzo, Silvio Berlusconi, Matteo Messina Denaro, Toto Cutugno, Gianluca Vialli, Francesco Nuti, l’ex star di Friends Matthew Perry, Tina Turner, Michela Murgia e Gina Lollobrigida. La guerra in Medio Oriente, la Striscia di Gaza, Hamas e i Kibbutz sono invece i termini che hanno segnato il picco di traffico nelle classifiche dei “perche’” e “cos’e’” insieme al 41bis, ChatGpt e Fabio Fazio che ha lasciato la Rai. Tra i film che hanno fatto piu’ tendenza Oppenheimer, Barbie e il campione d’incassi “C’e’ ancora domani” di Paola Cortellesi.