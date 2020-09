Le scelte di Conte: lista dell'Inter per la serie A senza due giocatori

Dopo il rinvio della gara contro il Benevento, a causa della lunga stagione 2019/2020 terminata con la sconfitta in finale di Europa League, l’ Inter si prepara a cominciare la nuova annata contro la Fiorentina, nella giornata di sabato. Annata in cui non ci saranno Joao Mario e Kwadwo Asamoah .

Nella lista presente nel sito della Lega per la Serie A 2020/2021, infatti, non sono presenti nè il lusitano, nè il ghanese, come giocatori utilizzabili nel campionato italiano. Se il centrocampista centrale è anche l’unico nel sito dell’Inter senza fotografia, l’esterno ex Juventus è al suo interno, ma non giocherà con i nerazzurri.

Asamoah è rimasto a lungo fermo per seri problemi fisici ed ora tornato disponibile non rientra nei piani di Conte e dell’Inter, che ha deciso di non inserirlo nella lista dei 25 giocatori utilizzabili della nuova Serie A. Per ora l’addio non sembra vicino, ma il ghanese difficilmente riuscirà a trovare spazio.

Discorso diverso quello di Joao Mario, che in passato è tornato all’Inter per giocare con un po’ più di continuità, prima di una nuova cessione in prestito alla Lokomotiv Mosca. Terminata la cessione a titolo temporaneo è rientrato in nerazzurro, con la consapevolezza però di un addio nelle prossime settimane.

Per Joao Mario sondaggi da Spagna e Inghilterra, ma la sua cessione non dovrebbe arrivare nell’immediato. Se il ghanese è comunque nella lista generale dell’Inter nel sito della lega, il giocatore portoghese non è nemmeno in questa, pronto a dire addio nelle prossime due settimane.

Presenti nella lista dei 25 utilizzabili in Serie A invece sia Radja Nainggolan che Ivan Perisic , rientrati tra i prestiti rispettivamente a Cagliari e Bayern Monaco (quest’ultimo con tanto di Treble) e decisi a convincere Conte a puntare su di loro, in attesa di capire come evolverà il calciomercato.

OMNISPORT | 25-09-2020 20:20