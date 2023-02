Quali sono i club più tifati al mondo, capaci di raccogliere le simpatie di fan, followers e appassionati in ogni angolo del globo? Ecco la top ten completa, c'è una sola italiana

02-02-2023 07:51

Classica domanda da un milione di dollari: quali sono le squadre con più tifosi nel mondo? Non solo quelle riconoscibili al primo sguardo in ogni angolo del globo, ma proprio quelle seguite, tifate, venerate ovunque (e conseguentemente, per una logica stringente: le più odiate dai tifosi delle rivali dirette). Piccola ma necessaria premessa: una risposta univoca e definitiva è impossibile. Troppe le variabili in gioco, a cominciare dalla più importante: si tratta di passione autentica o di moda effimera?

Nell’era della globalizzazione e del business “profilato” in ogni suo dettaglio, però, si possono andare ad analizzare e a soppesare quegli indicatori capaci di fornire più di un indizio sul seguito delle diverse squadre. Il numero di followers dei canali social, ad esempio. O il numero preciso di prodotti, gadget, magliette e simboli dei diversi club che sono venduti negli store di tutto il mondo, compreso il web. Per non parlare delle care, vecchie ma sempre attuali presenze negli stadi, in casa e in trasferta. Delle stime indirette, dunque, visto che un sondaggio rappresentativo di otto miliardi di persone al momento è fuori portata.

Parametri e criteri per la graduatoria

Una certezza però, come avremo modo di approfondire, è lampante: i club con il maggior seguito sono quelli che vincono. O per lo meno, quelli che hanno vinto parecchio. Club di successo, attuale o passato, ma di sicuro non lontanissimo nel tempo. Club con una storia importante, che hanno annoverato e soprattutto annoverano grandi campioni tra le propria fila e che provano a restare…al passo coi tempi, spendendo e investendo continuamente in calciatori, strutture, marketing.

Non conta se i club in questione siano portatori di precise istanze geografiche o se siano diventati a tutti gli effetti realtà trans-nazionali. L’amore nei loro confronti arriva da tutto il mondo e si alimenta di continuo di nuovi significati. Andiamo dunque a vedere, sulla base di parametri il più possibile oggettivi come il numero dei followers sui differenti canali media, il numero di prodotti del merchandising venduti in tutto il pianeta, o le presenze allo stadio, i club che – al 2022 – sono i più tifati in circolazione.

Le squadre con più followers: nessuno come il Real Madrid

Una prima graduatoria si può stilare sulla base dei followers dei vari club, prendendo in considerazione i social media più rappresentativi: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e TikTok. A metà del 2022 la somma complessiva dei seguaci ha consentito di stilare una “classifica di settore” il più possibile accurata ed esauriente. Scopriamo la top ten delle squadre con più tifosi, o meglio con più followers al mondo, partendo dalla posizione dieci e arrivando alla numero uno. In decima posizione una big della Premier, l’Arsenal, con 75,9 milioni di followers. In nona un’altra grande del calcio inglese, in vertiginosa ascesa: il Manchester City, con 76 milioni di seguaci.

All’ottavo posto la grande per antonomasia del calcio tedesco, il Bayern Monaco, che può vantare 88,7 milioni di followers. In settima posizione la nuova grande del calcio francese ed europeo, il Paris Saint-Germain, che può contare su 91 milioni di seguaci. Al sesto posto un’altra big storica del calcio inglese, il Liverpool, che è seguita sui suoi canali social da 92,7 milioni di utenti. Quinto posto per il Chelsea, con i Blues che precedono i Reds di poche centinaia di migliaia di followers: in tutto sono 93,4.

In quarta posizione la Juventus, unica rappresentante in classifica del calcio italiano, con un totale di 104,1 milioni di fan. Sul podio una big della Premier dal presente poco felice, il Manchester United, che di followers ne ha 142 milioni. Inarrivabili, almeno per il momento, le prime due in classifica: le grandi di Spagna. Seconda posizione per il Barcellona con 250,3 milioni di seguaci. Al primo posto, invece, il Real Madrid, seppur di stretta misura: 252,1 milioni di fan.

La classifica delle magliette di calcio vendute

Altro parametro oggettivo piuttosto importante è legato al numero di magliette, o comunque di prodotti riconducibili alla squadra in questione, che sono venduti in tutto il pianeta. I numeri in questo caso sono elevatissimi, con milioni e milioni di prodotti, gadget, maglie, calzoncini, profumi, tute, vestiti e altri oggetti di uso comune che muovono un giro d’affari dai volumi eccezionali. Anche in questa speciale classifica figurano i nomi dei club con più followers, che se in ordine spaiato.

La Juventus, ad esempio, compare soltanto in ottava posizione, alle spalle del Paris Saint-Germain, del Chelsea e dell’Arsenal. Più indietro due club per la maggiore in questi anni: Manchester City e Bayern Monaco. E nelle prime posizioni? Quarto posto per il Liverpool, terzo per il Manchester United, che hanno nell’Asia il principale mercato di riferimento. Ai primi due posti, invece, il Real Madrid e il Barcellona, stavolta con ordine invertito. Blaugrana davanti ai Blancos, anche se di strettissima misura. Ma non è tutto.

Perché nella speciale classifica degli store on line sono i club di Premier a farla da padrone, con la maglia casalinga del Liverpool che è stata la più venduta negli ultimi mesi, mentre pure quelle da trasferta di Manchester United, Manchester City e Arsenal hanno fatto registrare ottimi numeri. Limitatamente al mercato degli Stati Uniti, poi, c’è da fare i conti con i tanti tifosi di origine o di nazionalità messicana, che fanno schizzare ai massimi indici di gradimento club della Liga MX come la Cruz Azul, gli Atlas, il Club America o i Pumas, con numeri che arrivano quasi a insidiare quelli di Real e Barca.

Il primato dei club per presenze allo stadio

Altro indicatore fedele e oggettivo è rappresentato dal numero di tifosi che va a vedere le squadre allo stadio. In casa, naturalmente, ma anche in trasferta: va da sé che le big di tutti i campionati sono quelle che richiamano allo stadio anche i tifosi della squadra locale. Naturalmente in questo caso una variabile significativa è rappresentata dalla capienza dello stadio, che penalizza quei club dal seguito notevole come Chelsea, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain e lo stesso Arsenal, che giocano in impianti capaci di contenere dai 40mila ai 60mila spettatori. Il Real Madrid, ad esempio, è solo sesto in questa speciale graduatoria, visto che il Bernabeu può contenere 81mila tifosi.

Compaiono invece Inter e Milan, grazie agli 80mila posti di San Siro: ottava posizione per le due milanesi. Non ci sono neanche il Bayern, che gioca in un impianto gioiello da 75mila posti, e il Manchester United che è di scena nel glorioso Old Trafford (74.300 posti), mentre l’unica costante è costituita dalla prima posizione occupata dal Barcellona: il Camp Nou può contenere infatti 99mila spettatori. Sul podio i messicani del Club America, che giocano nel gigantesco Azteca (87.500 posti) e addirittura i sudafricani del Kaiser Chiefs, di casa alla Soccer City di Soweto, che ha una capacità di 94.700 spettatori.

Sommando le variabili: ecco la squadra con più tifosi al mondo

Diceva il grande Totò che è la somma a fare il totale: e allora, mettendo insieme i followers dei social media, il numero di magliette vendute e le presenze allo stadio in casa e ogni volta che la squadra in questione gioca in trasferta, qual è una volta per tutte il club che può vantare più tifosi al mondo? Di certo nelle ultime posizioni della top-ten figurano squadre di recente nobiltà calcistica come Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, o come lo stesso Arsenal.

Tra la quarta e la sesta posizione, interscambiabili, ci sono grandi storiche del calcio inglese, italiano e tedesco come il Liverpool, la Juventus e il Bayern Monaco. Sul gradino più basso del podio, a debita distanza dalle prime due, c’è il Manchester United che sta vivendo un periodo di preoccupante stagnazione a livello di risultati. Davanti, a lottare quotidianamente per la prima posizione, ci sono invece Real Madrid e Barcellona, con il club della capitale spagnola che al momento sembra davanti, seppur soltanto di un’incollatura.