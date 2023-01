Ufficiale, Cancelo dal Manchester City al Bayern Monaco

Nell'ultimo giorno di mercato i tedeschi mettono a segno un colpo molto importante con l'esterno portoghese

31-01-2023 12:39

Joao Cancelo è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. A vivacizzare un mercato invernale sottotono, arriva proprio nell’ultimo giorno un trasferimento importante. Il terzino portoghese, che ha vestito anche le maglie di Inter e Juventus, si trasferisce a titolo temporaneo in Bundesliga. Il club tedesco specifica che si tratta di un ‘prestito’ iniziale, ma che è stata fissata un’opzione di acquisto. Cancelo lascia così il Manchester City di Pep Guardiola e va a giocare in un altro dei campionati inseriti tra i big five. Va ad aiutare un Bayern che, dopo la ripresa del campionato, ha accusato parecchie battute a vuoto e ha visto avvicinarsi gli inseguitori.

