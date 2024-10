Lea Pericoli, Sinner e l’emozione dell’incontro con La Divina: i messaggi di Berrettini, Panatta e Pennetta

Da Sinner a Panatta, passando per Berrettini, Fognini, Pennetta e Garbin: tanti i messaggi in ricordo di Lea Pericoli, campionessa italiana scomparsa a 89 anni

Il mondo del tennis italiano ricorda Lea Pericoli – La Divina, come la soprannomino Gianni Clerici – scomparsa oggi venerdì 4 ottobre all’età di 89 anni. Tanti i messaggi e gli aneddoti dei protagonisti azzurri della racchetta di oggi e di ieri – da Jannik Sinner ad Adriano Panatta – che hanno voluto omaggiare l’icona della racchetta capace di andare ben oltre il campo rettangolare, anche tramite le sue battaglie di sensibilizzazione sulla lotta ai tumori.

Sinner e l’incontro con Lea alle Next Gen Finals

Tramite una storia sul proprio profilo Instagram, Jannik Sinner ha ricordato quando nel 2019 conobbe Lea Pericoli in occasione delle ATP Next Gen Finals da lui vinte e che lanciarono la sua carriera. Un incontro che per l’attuale n°1 al mondo ha rappresentato “un momento speciale che ricorderò per sempre. Una grande Signora e leggenda del tennis italiano”, come si legge sulla storia da lui pubblicata.

Panatta: “Una grande signora, dentro e fuori dal campo”

Anche Adriano Panatta si è unito nel ricordo di Lea, raccontando a RaiNews24 alcuni aneddoti che la riguardano e provando a spiegare la sua grandezza ed eleganza, senza dimenticare le battaglie di sensibilizzazione contro i tumori, malattia da lei sconfitta in due occasioni: “Un esempio di grande eleganza anche in campo. Ha fatto delle grandi battaglie per quanto riguarda le lotte ai tumori, per cui è sempre stata impegnata anche in questa funzione, era sempre pronta a impegnarsi per sensibilizzare le altre persone”.

Panatta ricorda anche la presenza di Pericoli come commentatrice radio in occasione della prima Coppa Davis conquistata dall’Italia nel 1976 in Cile: “Aveva sempre una certa classe, anche durante le telecronache. Ricordo che nel 1976 era presente a Santiago per la finale di Coppa Davis in Cile come commentatrice per la radio. Lascia un bel ricordo perché era una grande signora fuori e dentro il campo e i personaggi così ormai sono rari”.

Pennetta: “Lasci un grande vuoto in tutti noi”

Anche Flavia Pennetta ha dedicato a Lea Pericoli un commovente post su Instagram che lascia capire quando Lea fosse un punto di riferimento per lo sport italiano e non solo: “Questa mattina abbiamo ricevuto tutti una brutta notizia. Te ne sei andata Lea, lasciando un grande vuoto in tutti noi. Sei stata una donna meravigliosa prima ancora di essere una leggenda del nostro sport. Ho avuto la fortuna di conoscerti e condividere con te momenti fantastici della mia carriera e della mia vita. porterò con me i tuoi preziosi insegnamenti per sempre. Ciao Lea, riposa in pace”.

Il ricordo di Berrettini, Fognini, Errani e Garbin

Non sono mancati nemmeno gli omaggi di Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Sara Errani a Lea Pericoli. Il tennista romano così come la recente medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nel doppio femminile hanno condivise sulle proprie storie Instagram una foto commemorativa di Pericoli dedicandole un cuore bianco.

Anche il tennista ligure e marito di Pennetta ha condiviso sul proprio profilo un’immagine della campionessa scomparsa a 89 anni con un cuore bianco, al quale ha aggiunto una didascalia che lascia intendere come il vuoto da lei lasciato non sarà colmatile da nessun altro: “Rip Lea, mancherai a tutti”. Messaggio simile a quello della capitana della squadra azzurra di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin: “Una donna unica”.