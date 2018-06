League of Legends Premier Tour: per la prima volta tappa a Vienna

Per la prima volta nella storia League of Legends Premier Tour ha scelto Vienna tra le tappe della competizione: questo round, come annunciato di recente Reed Exhibitions, ReedPOP e Riot Games, si terrà nella città austriaca il 17 e il 18 novembre 2018 presso la Vienna Challengers Arena. Uno degli eventi esportivi più conosciuti, ma soprattutto una grande occasione per tutti i gamer che vogliano qualificarsi al League of Legends European Masters. L’unico modo, infatti, per accedere è proprio il League of Legends Premier Tour.

“È un salto in avanti incredibile e un risultato sensazionale aver attratto qui l’evento di qualificazione del tour ufficiale della stagione invernale, che si terrà in via esclusiva qui a Vienna. La possibilità di ospitare il League of Legends Premier Tour e di accogliere i migliori atleti eSport del paese innalza la Vienna Challengers Arena a vette mai così alte” – ha dichiarato Benedikt Binder-Krieglstein, CEO di Reed Exhibitions in Austria.

Come si svolgerà la tappa austriaca del League of Legends Premier Tour? Si tratta di un torneo dalla formula tradizionale che si concluderà con una sfida finale tra le due migliori squadre in gara. Possono partecipare all’evento tutti i team che abbiano player di rango Platino o superiore in League of Legends, che abbiano 16 anni compiuti e che siano di nazionalità austriaca, svizzera o tedesca.

Gli 8 team che riusciranno a passare la fase online delle qualificazioni, sfideranno altre 8 squadre già selezionate in una tappa precedente. Poi le 4 migliori accederanno direttamente alla due giorni di finali alla Vienna Challengers Arena.

“Reed Exhibitions, sussidiaria di ReedPOP, permette a noi organizzatori di devolvere tutto noi stessi alla cultura pop, in particolare ai videogiochi, all’entertainment e ai fumetti. Gli eSport sono molto popolari al momento e stiamo investendo in questo campo tutte le nostre energie. Il fatto che il Premier Tour di League of Legends sbarchi alla Vienna Challengers Arena è la ciliegina sulla torta” – ha spiegato Lance Fensterman, Global President di ReedPOP.

HF4 | 01-06-2018 11:45