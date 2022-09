Leao-Milan, il giocatore cambia procuratore: situazione in stallo

24-09-2022 14:45

Ci sono alcune novità per quanto riguarda il rinnovo di Rafael Leao, ormai sempre più insostituibile nello scacchiere tattico di Pioli. Secondo quanto riporta il portale Tuttomercatoweb, la trattativa è in fase di stallo per motivi tecnici, in quanto Jorge Mendes non sarebbe più l’agente del fantasista del Milan. Per il momento sembra esserci la distanza di soli (si fa per dire) un milione di euro tra la proposta del club e la rihciesta del giocatore, ora rappresentato da un avvocato francese. Non si conoscono ancora molti dettagli, ma quello che è certo è che la vicenda di Leao andrà avanti ancora a lungo