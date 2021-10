LeBron, energia Lakers: "Vogliamo un anno speciale"

19-10-2021 09:21

A quasi 37 anni e con 18 stagioni alle spalle, LeBron James sente ancora l’adrenalina e l’emozione del debutto.

Il leader dei Los Angeles Lakers ha parlato a poche ore dall’Opening Night che vedrà i gialloviola opposti ai Golden State Warriors, ovvero la formazione che ha interrotto la corsa playoff degli allora camioni in carica lo scorso maggio.

In verità la squadra di coach Vogel non è certo reduce da una Preseason incoraggiante, ma a tenere alto il morale del gruppo c’ha pensato proprio Lebron, deciso a lottare per conquistare l’Anello anche allo Staples Center e a farlo da protagonista assoluto, ovvero saltando il minor numero possibile di partite.

Il ricordo dell’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto a lungo lontano dai parquets nella fase calda della scorsa stagione e quello degli appena 33.4 minuti di media giocati nel 2021, il dato più basso registrato in carriera, sono però ancora freschi…

“Non ho giocato molto a basket per i primi due mesi dell’estate, il che è molto raro per me, ma la mia caviglia non rispondeva come volevo. Ho continuato ad allenarmi, ma non ero spesso sul campo. Ho fatto altre cose: preparazione, potenziamento fisico e ho cercato di vedere se potevo fare altri esercizi con la caviglia, fino a quando sono arrivato ad un punto in cui non sentivo più fastidio. È stato lì che ho capito che potevo tornare sul parquet. Comunque ho sempre pensato che fosse peggio quando non giocavo molto, quindi vorrei giocare il più possibile”.

Poi, sulla squadra: “L’anno scorso è stata una stagione complicata per noi che siamo usciti dalla bolla di Orlando, i tanti infortuni ci hanno condizionato. Adesso abbiamo la grande opportunità di iniziare da zero, vogliamo costruire qualcosa di speciale“

