LeBron fa muro con Vogel: "Frank è un duro come tutti noi"

07-12-2021 11:07

Da favoriti per il titolo dopo un mercato da protagonista a franchigia simbolo della discontinuità di rendimento, per definizione nemica delle grandi ambizioni.

Dopo quasi due mesi di stagione i Los Angeles Lakers navigano nel limbo della mediocrità, con 12 vittorie e altrettante sconfitte e l’incapacità di infilare due successi di fila. Non quello che ci si aspettava da LeBron e compagni, dopo i ritorni di Howard e Rondo e gli innesti di Carmelo Anthony e Russell Westbrook.

Certo gli alibi non sono mancati, dal difficile inserimento dello stesso Westbrook agli imprevisti che hanno rigurdato LeBron James, tra infortuni e pure la falsa positività al Coronavirus.

La posizione del coach Frank Vogel non sembra al momento in discussione, nonostante qualche critica piovutagli addosso circa le rotazioni, e a difendere il tecnico ha pensato lo stesso LeBron.

“Frank è uno duro mentalmente, ha un grande coaching staff e noi come giocatori dobbiamo fare tutti meglio ed essere più efficaci in campo. Molti dei giocatori che sono qui sono stati bersaglio di critiche per anni, ma né noi, né il coach ci facciamo caso”.

Insomma, la speranza che tutto torni d’incanto a funzionare come nella bolla di Orlando dove i gialloviola conquistarono il titolo 2020 c’è.

E pure lo stesso Vogel non sembra partcolarmente preoccupato: “Alleno da oltre 10 anni e alle critiche ci sono abituato“, dice coach Vogel “Nessuno qui è contento del nostro record attuale.

OMNISPORT