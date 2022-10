Lebron James già incantato da Wembanyama: “È un extraterrestre”

06-10-2022 11:14

È un’investitura considerevole quella fatta da Lebron James a Victor Wembanyama, attesa prima scelta al draft 2023 e l’altra sera autore di una gara da 37 punti e 5 stoppate che ha mandato in visibilio più di un addetto ai lavori.

“Negli ultimi anni, tanti ci sono stati presentati come “unicorni”, ma lui è più un extraterrestre” ha affermato l’ex Cavs nel corso della conferenza stampa successiva alla gara disputata dai Lakers contro i Suns.

“Nessuno, io per primo, ha mai visto qualcuno alto come lui, essere così fluido e aggraziato quando è in campo… Qualunque sia la sua altezza, 2m15, 2m20, 2m25… Ha questa capacità di dribblare, di fare stepback, tirare da 3 punti in catch-and-shoot, contrastare… È chiaro che questo è un talento generazionale” ha continuato un Lebron rimasto evidentemente abbagliato anche lui dal talento del nativo di Nanterre.