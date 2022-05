LeBron James polemizza con l'NBA: "Blocchi irregolari da pazzi"

20-05-2022 10:57

I paly off NBA stanno entrando nel vivo. La serie tra Boston e Miami è in parità dopo la vittoria nella notte dei Celtics che hanno schiantato gli Heats.

LeBron James, spettatore obbligato a causa del mancato accesso ai playoff dei suoi Lakers, continua a commentare e a dire la sua attraverso i suo canali social. Questa notte il Re, si è concentrato proprio su gara-2 tra Miami e Boston. A colpire l’attenzione del giocatore di Los Angeles, è stato un aspetto particolare del gioco.

“I blocchi irregolari nel nostro gioco sono folli! C’è bisogno che la cosa venga messa in evidenza”, ha scritto LeBron su Twitter, infastidito da troppe giocate ritenute sporche in dei playoff fino a qui molto duri. LeBron non dimentica infatti i falli che hanno portato ad esempio Payton II e Ja Morant ad infortunarsi, e ai molti flagrant fischiati.

OMNISPORT