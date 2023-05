Il tecnico dei pugliesi alla vigilia della trasferta di Torino contro la Juventus: “Vogliamo scrivere una pagina di storia”

02-05-2023 13:26

Marco Baroni domani porta il suo Lecce a Torino per la sfida alla Juventus: “Vogliamo i punti che ci servono per arrivare alla salvezza. Vogliamo scrivere una pagina di storia”. Quindi, “a Torino ce la giocheremo a visto aperto. Andiamo a giocare contro la Juve per fare punti: daremo tutto e bisogna essere presenti. Ogni partita deve essere come l’ultima”.

Un giudizio sui bianconeri: “Chi dice che non stia facendo bene, si sbaglia di grosso. Sono vivi e determinati”. Sull’undici da schierare: “Penso al risultato e alla prestazione: è chiaro che c’è qualche acciacco considerando le tante gare consecutive e ravvicinate. Valuterò tutti: Umtiti sta bene, ma comunque siamo in tanti in quel ruolo. Senza Strefezza, al 99 per cento ci sarà Banda sulla sinistra”.