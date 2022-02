Lecce, Baroni: "Che carattere i miei"

27-02-2022 20:38

Il tecnico del Lecce Baroni si gode la vittoria contro il Monza e il primo posto in classifica: “E’ stata una partita intensa e ben tenuta dalla mia squadra. Abbiamo fatto bene, anche pensando alle occasioni avute. Abbiamo controllato bene tranne negli ultimi minuti quando c’era un po’ di ansia nell’ottenere il risultato”.

Baroni loda il carattere dei suoi: “E’ un momento non facile visto che si gioca ogni tre giorni ma sono contento perché non era facile venire qui con personalità e forza per vincere questa gara. Complimenti ai ragazzi”.

OMNISPORT