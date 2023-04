Lecce, Baroni: "La strada giusta, non era facile"

Il tecnico dei salentini festeggia la vittoria contro l'Udinese

28-04-2023 21:23

Il tecnico del Lecce Baroni ha festeggiato la vittoria contro l’Udinese: “La strada giusta sono state le prestazioni fatte sino ad ora, come contro Napoli, Sampdoria e Milan. Oggi siamo riusciti a vincere, ma farlo in Serie A non è semplice. Devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo sofferto tanto nel non conquistare punti nonostante le belle prestazioni, ma oggi abbiamo vinto e ne sono contento”.

“Gestire queste situazioni non è facile, ma la squadra ha giocato molto bene. Anche contro il Milan abbiamo fatto bene. Noi sappiamo che è questo il percorso da fare. Ultimamente siamo stati anche tanto sfortunati, mentre oggi gli episodi sono andati dalla nostra parte. Non avevo alcun dubbio che avremmo fatto bene”.