Lecce: Baroni lascia la panchina

Il tecnico non ha accettato la proposta di rinnovo annuale che gli era stata prospettata. Ora è sul mercato

20-06-2023 11:42

Marco Baroni non sarà l’allenatore del Lecce nella prossima stagione. Il tecnico ha deciso di lasciare, non accettando la proposta di rinnovo annuale che gli era stata prospettata dalla dirigenza. Quest’anno, i salentini sono riusciti a salvarsi e speravano di poter proseguire con Baroni, che però ha deciso di mettersi sul mercato. Si parla molto di un possibile approdo all’Hellas Verona, club che è riuscito a rimanere in Serie A dopo lo spareggio salvezza contro lo Spezia in quel di Reggio Emilia. Dopo il no al Lecce, potrebbe partire l’assalto decisivo.