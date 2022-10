29-10-2022 21:23

Il tecnico del Lecce Baroni ha promosso la prestazione della squadra nonostante la sconfitta contro la Juve: “Dovevamo fare meglio nella gestione della palla, ci mancava di capire quando c’era la possibilità di verticalizzare o palleggiare. Ci lavoreremo, ma lo sappiamo. Credo che, comunque, quando hai davanti la Juventus puoi rischiare tanto, ma invece hanno tirato poco anche loro. È stata una partita in cui c’era grande attenzione, sia da una parte e sia dall’altra. Peccato perdere così, ma è la strada giusta”.

Sui cambi: “Nel primo tempo non abbiamo subito la Juventus, quando siamo rientrati in campo abbiamo sofferto un po’: alcuni calciatori per noi importanti si sono intimoriti e siamo andati in difficoltà. Dopo i cambi siamo rimasti sempre con lo stesso atteggiamento”.