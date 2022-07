01-07-2022 21:54

Il neopromosso Lecce inizia a mettere in pratica le strategie di mercato, con l’abile direttore sportivo Pantaleo Corvino che pare voler iniziare da un reparto delicato come la difesa. Dove, tra l’altro, è appena stato ceduto il capitano dei salentini Fabio Lucioni (andato al Frosinone). L’obiettivo sembra essere stato identificato ed è il serbo Nikola Maksimovic, in uscita dal Genoa.

Il difensore centrale classe ’91, venduto a peso d’oro una manciata di stagioni fa dal Torino e reduce da esperienze poco felici a Napoli prima e a Genova poi, potrebbe essere il profilo ideale su cui costruire la nuova difesa dei giallorossi. Da capire però la situazione contrattuale del giocatore serbo, che ha un accordo fino al 2025 che però il Grifone potrebbe anche cercare di risolvere: liberandosi così di un ingaggio pesante per la serie cadetta.

