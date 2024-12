Lecce, Pelmard finisce fuori rosa: la notte brava dopo la festa di Natale termina in Questura. Il comunicato del club

La cena di Natale del Lecce finisce nel peggiore dei modi con un inseguimento tra le vie del centro. Protagonista della vicenda il francese Pelmard: patente ritirata

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il tradizionale scambio di auguri in vista del Natale si è trasformato in una notte da Fast&Furious con tanto di inseguimento della polizia. Protagonista della vicenda il difensore francese del Lecce, Andy Pelmard, finito immediatamente fuori rosa.

Lecce, brindisi di Natale ad alta tensione

La squadra si era ritrovata ieri sera in un noto locale del centro per il consueto scambio di auguri prima del Natale. Quello che per il Lecce di Giampaolo doveva essere un momento di festa, utile a cementare il gruppo impegnato nella non facile lotta per la salvezza, ha assunto risvolti inaspettati per il post cena che ha visto il 24enne ex Clermont Andy Pelmard sfrecciare tra le via del centro a tutto gas.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una scena degna della saga cinematografica di Fast&Furious. Con una differenza di non poco conto, però: non si era su un set. E, vista la dinamica della vicenda, è andata bene che nessuno si sia fatto male.

Pelmard, la notte brava costa caro: patente ritirata

In base a quanto ricostruito, la Mercedes guidata da Pelmard ha attraversato il centro cittadino senza rispettare i limiti orari, percorrendo anche l’area pedonale di via Trinchese. Non solo: il calciatore del Lecce ha anche ignorato un primo alt delle forze dell’ordine, che poi si sono messe all’inseguimento del francese.

Una volta bloccato, il terzino destro classe 2000, che finora ha accumulato solo 127′ in Serie A, è risultato positivo all’alcol test. Portato in Questura, dove il compagno di squadra Rafia pare abbia fatto da traduttore, è scattato il ritiro della patente. Al giocatore si contesta la guida in stato di ebbrezza e la resistenza a pubblico ufficiale.

E il Lecce lo punisce: il francese finisce fuori rosa

Anche alla luce della stretta voluta dal governo col nuovo Codice della strada, quanto fatto da Pelmard non poteva certo non avere conseguenze. In una nota il Lecce ha annunciato di aver messo subito il calciatore fuori rosa. “Alla luce dei fatti accaduti nella serata di ieri, il Lecce condanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore Andy Pelmard, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società” si legge.

“Nell’attesa di operare gli opportuni approfondimenti su quanto avvenuto, (il Lecce) ha disposto con effetto immediato l’esclusione del calciatore dalla rosa della prima squadra e valuterà il rilievo anche disciplinare delle condotte, riservandosi di adottare gli opportuni ed ulteriori provvedimenti di cui verrà data successiva comunicazione” conclude il club salentino.