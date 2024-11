Lecce: esonerato Luca Gotti, ecco chi è in pole per la panchina

Il tecnico dei giallorossi è stato licenziato dopo il pareggio casalingo con l'Empoli per evidenti problemi di gioco e risultati sotto le aspettative

Luca Gotti non è più l’allenatore del Lecce. Fatale il pareggio di ieri sera con l’Empoli. La società ha deciso di sollevarlo dall’incarico a causa degli scarsi risultati conseguiti fino a questo momento: i giallorossi occupano attualmente il terzultimo posto in classifica con soli 9 punti. Il tecnico paga soprattutto il clamoroso crollo in casa al Via del Mare per 0-6 contro la Fiorentina.

Lecce-Empoli 1-1: un pareggio decisivo per l’addio di Gotti

Fatale il pareggio contro i toscani. Termina 1-1 al Via del Mare il match Lecce-Empoli: un risultato che ha segnato la fine dell’avventura di Gotti sulla panchina giallorossa.

L’Empoli è passata in vantaggio al 33′ del primo tempo grazie a un gol di Pietro Pellegri, mentre il Lecce ha trovato il pareggio solo al 77′ con l’argentino Santiago Perotti, che ha siglato il suo primo gol in maglia giallorossa.

Lecce, il comunicato dell’esonero di Gotti

Sul proprio sito ufficiale, il Lecce ha rilasciato un comunicato per ufficializzare l’esonero di Gotti: “A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”.

Le parole di Luca Gotti nel post-partita di Lecce-Empoli

Proprio ieri, dopo la partita Lecce-Empoli, il mister Luca Gotti aveva analizzato l’andamento del match ai microfoni di Dazn, esprimendo delusione per il risultato ma anche riconoscendo la reazione positiva dei suoi giocatori nella ripresa.

“Da inizio campionato i risultati non sono quelli che ci aspettavamo e ci portiamo dietro questa insofferenza. C’è un po’ di tutto dentro questa partita. Un primo tempo chiuso dove senza essere particolarmente pericolosi prendiamo un gol assurdo, con un giocatore in mezzo a 6-7 nostri giocatori. Lo svantaggio ha dato un impatto emotivo molto forte alla partita perché la situazione è delicata.”

Lecce, in pole Ballardini come sostituto di Gotti

L’addio di Gotti segna dunque un momento cruciale per il Lecce, che ora sarà chiamato a reagire e risalire in classifica con un nuovo tecnico in panchina. Tra i possibili nomi spunta quello di Davide Ballardini, in pole per la panchina giallorossa.

Il tecnico, che l’anno scorso subentrò al Sassuolo ma non fu capace di salvarlo dalla retrocessione in Serie B, pare attualmente il profilo più esperto da poter valutare per subentrare sulla panchina pugliese.

