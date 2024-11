Pagelle Lecce-Empoli 1-1: Pierotti risponde a Pellegri, nuovi guai per Gotti che perde anche Banda

D'Aversa costretto ad accontentarsi di un punto contro la formazione allenata da Luca Gotti: in evidenza Gallo e Cacace, male Colombo e Krstovic

L’Empoli di Roberto D’Aversa non va oltre l’1-1 al “Via del Mare” di Lecce, dove il gol di Santiago Pierotti rende vana la rete in apertura di Pietro Pellegri, la seconda consecutiva dopo quella realizzata contro il Parma al “Tardini”. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match valido per la 12a giornata del campionato di Serie A.

Lecce-Empoli 1-1: Pellegri non basta, Pierotti pareggia i conti

Il Lecce di Luca Gotti, già ultimo in classifica, si trova subito costretto al cambio a causa dell’infortunio di Lameck Banda, messo ko da un problema alla caviglia sinistra. Dentro Santiago Pierotti. L’Empoli ne approfitta e al minuto 33 passa, grazie alla seconda rete consecutiva di Pietro Pellegri, bravo a valorizzare l’incursione di Cacace e a fulminare l’incolpevole Falcone.

Nella ripresa, non cambia il canovaccio della sfida, con gli ospiti sempre più pericolosi dei padroni di casa, nonostante un paio di occasioni alla portata del miglior Kristovic. Solida la difesa di D’Aversa, rassicurata dagli interventi di Vasquez. I cambi, però, non restituiscono gli effetti sperati al tecnico dei toscani, che vede i suoi abbassarsi e rischiare fino alla rete del definitivo pareggio di Santiago Pierotti. Inserimento perfetto e stacco imperioso che vale l’1-1.

Nel finale non basta il forcing dei salentini, capaci di colpire addirittura due traverse. Lecce che sale a quota 9 ed esce rinfrancato dalla prestazione odierna, mentre l’Empoli stacca momentaneamente il Torino e mette in cascina il quindicesimo punto del suo campionato.

Lecce-Empoli: tutte le emozioni del match

Top e Flop del Lecce

TOP

Falcone voto 6,5: Incolpevole sul gol di Pellegri, attento quando viene chiamato in causa. Fenomenale sul diagonale di Cacace a metà secondo tempo.

voto 6,5: Incolpevole sul gol di Pellegri, attento quando viene chiamato in causa. Fenomenale sul diagonale di Cacace a metà secondo tempo. Pierotti voto 7: Costretto ad entrare a freddo al posto dell’infortunato Banda, centra il bersaglio grosso ad un quarto d’ora dal 90′, beffando Ismajili e bucando Vasquez con un colpo di testa chirurgico.

voto 7: Costretto ad entrare a freddo al posto dell’infortunato Banda, centra il bersaglio grosso ad un quarto d’ora dal 90′, beffando Ismajili e bucando Vasquez con un colpo di testa chirurgico. Gallo voto 6,5: La sua presenza si percepisce anche nelle serate più grigie. Il terzino sinistro della formazione salentina mette a referto uno splendido assist per Pierotti, ritagliandosi un ruolo da protagonista nel secondo tempo di Lecce-Empoli.

FLOP

Gaspar voto 5,5: Troppo morbido in occasione del gol di Pellegri, che lo beffa con un “semplice” controllo a seguire, prima di punire Falcone. Va vicino al gol su palla inattiva, bravo a non mollare negli ultimi minuti.

voto 5,5: Troppo morbido in occasione del gol di Pellegri, che lo beffa con un “semplice” controllo a seguire, prima di punire Falcone. Va vicino al gol su palla inattiva, bravo a non mollare negli ultimi minuti. Krstovic voto 5,5: L’impegno non manca, ma resta ancora a secco di gol. Impreciso davanti a Vasquez, ma costantemente cercato dai compagni nel cuore dell’area di rigore avversaria. Colpisce una traversa clamorosa nel finale.

voto 5,5: L’impegno non manca, ma resta ancora a secco di gol. Impreciso davanti a Vasquez, ma costantemente cercato dai compagni nel cuore dell’area di rigore avversaria. Colpisce una traversa clamorosa nel finale. Guilbert voto 5: Soffre la spinta di Cacace nell’arco dei 90 minuti, faticando a contenere le avanzate del terzino sinistro dell’Empoli e i continui inserimenti di Maleh.

Top e Flop dell’Empoli

TOP

Pellegri voto 7: Secondo gol consecutivo per l’ex attaccante del Torino, protagonista anche al “Via del Mare”. Raccoglie l’assist di Cacace, stop e conclusione fulminea. Falcone battuto.

voto 7: Secondo gol consecutivo per l’ex attaccante del Torino, protagonista anche al “Via del Mare”. Raccoglie l’assist di Cacace, stop e conclusione fulminea. Falcone battuto. Cacace voto 6,5: È la sua serata. Autentica spina nel fianco della difesa salentina, partecipa attivamente all’azione del gol di Pellegri e va ad un passo dalla gioia personale. Fermato solo da un grande Falcone.

voto 6,5: È la sua serata. Autentica spina nel fianco della difesa salentina, partecipa attivamente all’azione del gol di Pellegri e va ad un passo dalla gioia personale. Fermato solo da un grande Falcone. Viti voto 6,5: Pragmatico, concentrato, puntuale. Il centrale mancino ex Sassuolo non sbaglia un intervento, conferendo sicurezza al reparto e limitando le sortite offensive di Dorgu.

FLOP