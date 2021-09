Lecce, Sticchi Damiani: "Possiamo compiere la grande impresa"

“Quello che accade in partita è il frutto di quello che costruiamo in settimana. Abbiamo vissuto due mesi molto intensi. La felicità alleggerisce la stanchezza. Abbiamo avuto la conferma che abbiamo un gruppo che, se vuole, può sfatare anche un tabù che continuava a pesare maledettamente, un gruppo che ha nelle corde la possibilità di compiere una grande impresa come questa, guardando lontano”: esordisce così, tornando a parlare della sfida vinta contro il Cittadella, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

“Mi piace la voglia dei giocatori di sentirsi protagonisti, coniugata con la capacità di attendere il proprio turno, di trasformare la volontà di rientrare, l’attesa, in energia positiva. Abbiamo una rosa di 24 titolari, il campionato è lungo e ciascuno potrà dare sulla base di quella energia, il proprio contributo. A Cittadella mi è piaciuta molto la capacità della squadra di leggere la partita contro un avversario che impone magari ritmi vertiginosi, di cogliere il momento giusto per puntare alla vittoria”.

Conclude il presidente: “Ci manca davvero la vittoria di Benevento che avremmo meritato. Adesso dobbiamo tornare a fare del “Via del Mare” il nostro fortino. Spero nella squadra, ma spero molto anche nella gente. Dobbiamo farcela tutti insieme”.

OMNISPORT | 27-09-2021 15:33