Lecce, Strefezza: "Baroni riesce ad esaltare le mie caratteristiche"

18-11-2021 11:16

Secondo posto in classifica per il Lecce di miater Baroni che sembra aver trovato la giusta alchimia per affrontare da protagonisti il campionato cadetto. Nell’ultimo turno prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, i salentini hanno rifilato un pesante poker al Parma al Via del Mare. Oltre alla pregevole tripletta di Coda, capocannoniere della serie B, c’è da segnalare il quinto gol stagionale per Gabriel Strefezza, che si è già dimostrato un’arma importante per il Lecce.

L’attaccante brasiliano ha raccontato il suo avvio di stagione nell’intervista pubblicata oggi da La Gazzetta dello Sport: “Baroni mi utilizza nella posizione che mi è più congeniale. Nel 4-3-3 mi chiede di giocare più vicino alla porta e attaccare la profondità, proprio come piace a me. Dopo poche settimane, ho conquistato la fiducia dell’allenatore e dei compagni, esprimendomi subito a certi livelli”.

Il 27 giallorosso poi ha parlato del suo rendimento in zona gol e di quella che è stata la rete più importante finora: “Voglio continuare a fare gol e a proporre assist, mettendomi al servizio della squadra. In avvio di stagione avevo evidenziato quanto sarebbe stato importante concentrarmi negli allenamenti. Sono cresciuto tanto, proprio perché lavoro con intensità. Il gol più bello? L’ultima rete segnata a Buffon è il top nella mia carriera. Ho provato un’emozione speciale. Con un tiro perfetto, ho battuto un portiere che è stato campione del mondo”.

OMNISPORT