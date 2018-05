La dirigenza del Lecce è in cerca di rinforzi per poter affrontare al meglio la prossima annata in Serie B.

Il nome nuovo nella lista dei preferiti della società salentina è quello di Cesar Falletti, trequartista del Bologna che ha collezionato 13 presenze e una rete in questa stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il club giallorosso avrebbe già chiesto in prestito il cartellino del giocatore uruguaiano agli emiliani.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 14:20