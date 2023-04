Lech Poznan-Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Municipale di Poznan, in Polonia.

13-04-2023 11:23

La Fiorentina si rituffa in clima Conference League. Forte di 12 risultati utili consecutivi, la Viola fa visita al Lech Poznan. I polacchi sono tra le migliori otto della Conference League ma sono partiti dalle qualificazioni lo scorso luglio.

Il Lech Poznan è una squadra molto ben organizzata. Negli ottavi di finale hanno eliminato il Djurgarden con due perentorie vittorie (2-0 e 3-0).

Quando si gioca Lech Poznan-Fiorentina



Lech Poznan-Fiorentina si gioca oggi, giovedì 13 aprile, alle ore 21 allo stadio Municipale di Poznan, in Polonia.

Dove vedere in tv e in streaming Lech Poznan-Fiorentina

La partita Lech Poznan-Fiorentina è valida per i quarti di finale di Conference League ed è visibile in diretta su Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253).

In streaming, è disponibile su Sky Go, NOW e Dazn.

Dove seguire la Diretta testuale di Lech Poznan-Fiorentina



Se invece preferite seguire Lech Poznan-Fiorentina in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

