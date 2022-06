Leclerc determinato: "Ci credo ancora"

16-06-2022 13:07

Nonostante il momento poco esaltante in casa Ferrari, lo spirito e la determinazione di Charles Leclerc resistono.

Certo le ultime cinque gare sono state una mazzata dal punto di vista psicologico e tecnico. Charles Leclerc è infatti passato da avere 46 punti di vantaggio nei confronti di Max Verstappen, dopo un inizio di stagione incredibile, a pagarne ora 34 al coetaneo campione del mondo in carica. Numeri alla mano la situazione non è delle più rosee: il pilota della Ferrari però, non vuole abbassare l’asticella dall’obiettivo che insegue da quando ha iniziato tanto tempo fa, a correre in kart, ovvero conquistare il titolo mondiale in F1.

“Non smetto di crederci finché matematicamente non sarà più possibile. A fine anno mi vedo campione del mondo. Ho fiducia in questa squadra e una volta risolti i problemi, passo e performance ci sono“, ha aggiunto Leclerc intervistato da La Repubblica. Eppure la stagione per la Rossa era iniziata col botto: due primi posti nelle prime tre gare dell’anno con un totale di sei pole position sulle otto per ora messe in palio. Un biglietto da visita quasi perfetto che però ultimamente si è notevolmente sbiadito.

Ad onor del vero, le parole del team principal della Ferrari, Mattia Binotto vanno in una direzione leggermente diversa dalle idee di Charles: l’obiettivo del 2022 era tornare ad essere competitivi e sotto questo punto di vista la Ferrari sta centrando l’obiettivo, mentre per vincere il mondiale, bisogna fare un altro ulteriore salto in avanti. “Quest’anno ci siamo davvero, dobbiamo solo concentrarci su noi stessi e cercare di risolvere i guai al più presto. È un campionato importante, abbiamo tra le mani una grossa opportunità di fare bene. C’è troppa positività quando le cose vanno bene e troppa negatività quando vanno male. Dobbiamo anche essere bravi a trovare un equilibrio”, le parole di Leclerc.