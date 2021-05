Leclerc distrutto: "Tanta tristezza". Vettel e Schumacher lo consolano

Grande tristezza per Charles Leclerc, costretto a rinunciare a correre il Gran Premio di Monaco a causa della rottura di un semiasse sulla Ferrari nel giro d’installazione. Il monegasco sabato dopo aver ottenuto la pole si era schiantato contro le barriere: la scuderia di Maranello non aveva rilevato danni strutturali né sabato sera né domenica mattina. Poi la doccia fredda.

“Tanta tristezza. I meccanici ce l’hanno messa tutta. Non è stata colpa del cambio, il problema veniva dalla parte sinistra. Abbiamo controllato tutti i pezzi, ora dobbiamo vedere cosa ha ceduto. Credo sia legato al crash di sabato. Ma non so di cosa si tratta. Ho fatto un errore, ma ho spinto ed è anche quello che mi ha portatao in pole. Ho dato tutto, non è una cosa alla quale penserò a lungo”.

Durante l’inno Leclerc è stato consolato da alcuni piloti, tra questi Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel e Mick Schumacher.

OMNISPORT | 23-05-2021 15:45