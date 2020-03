Leclerc fan di Senna grazie al padre Hervé

In un’intervista concessa al Corriere della Sera Charles Leclerc ha spiegato chi è stato a trasmettergli la passione per Ayrton Senna: suo papà Hervé, purtroppo scomparso nel 2017. "Corsero insieme una volta, si conoscevano e di Senna mi raccontava per ore durante i trasferimenti in auto per andare alle gare – ha detto il monegasco -. Descriveva i suoi modi, il suo stile. Ero un ragazzino e non l’avevo mai visto in pista. Così mi sono informato: libri, filmati, documentari".

"La consapevolezza del talento ricevuto e la sua voglia di migliorare sono straordinarie. La storia di Ayrton mi ha sempre ispirato" ha aggiunto il ferrarista.

SPORTAL.IT | 03-03-2020 16:14