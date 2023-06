Leeds, Allardyce non è più l'allenatore

Assunto solo un mese fa, non è riuscito a evitare la retrocessione del club inglese nella Championship

02-06-2023 11:00

Sam Allardyce non è più l’allenatore del Leeds United. Lo ha comunicato lo stesso club inglese con un post pubblicato sulla propria pagina Twitter. Allardyce, 68 anni, era stato assunto lo scorso 3 maggio con l’obiettivo – difficile – di provare a salvare la squadra dalla retrocessione in Championship in 4 partite. La cosa non è riuscita e la società ha trovato l’accordo per la fine del rapporto di lavoro con il tecnico. Il Leeds appartiene a Andrea Radrizzani, l’imprenditore che sta acquistando la Sampdoria insieme al suo socio dalle mani di Massimo Ferrero.