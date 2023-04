Leeds, Javi Gracia già a rischio esonero

Il patron dei Whites Andrea Radrizzani particolarmente indispettito dopo gli 11 gol subite nelle ultime due partite di campionato (entrambe in casa)

18-04-2023 15:35

La bellezza di undici reti subite nelle ultime de partite di campionato disputate, per giunta in casa. Il Leeds United si lecca ancora le ferite dopo i roboanti ko a Elland Road contro Crystal Palace (1-5) e Liverpool (1-6 ieri, lunedì 17 aprile). A queto proposito, la panchina di Javi Gracia, subentrato lo scorso 21 febbraio dopo l’esonero dello statunitense Jesse Marsch, è già a rischio.

Lo riporta Sky Sports UK, che aggiunge come le due ultime, pantagrueliche debacle abbiano indispettivo, e non poco, patron Andrea Radrizzani. Il Leeds United, in cui militano l’Azzurro Willy Gnonto e l’ex Juve Weston McKennie, è al 16° posto a 29 punti, a soli -2 dalla zona retrocessione.