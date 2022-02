27-02-2022 12:20

Il Leeds ha comunicato ufficialmente sui suoi organi ufficiali di aver sollevato dall’incarico di manager Marcelo Bielsa, il tecnico argentino che ieri ha perso 0-4 in casa contro il Tottenham di Antonio Conte. Quasi certo il nome del suo successore, Jesse Marsch, reduce da un’esperienza non buona sulla panchina del Lipsia. Il Leeds ha ringraziato Bielsa per quanto fatto in questi anni.

OMNISPORT