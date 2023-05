Lefevere: “Evenepoel non è una macchina sportiva che decidi se vendere...”

Il team manager della Soudal – Quick Step sul campione che si è dovuto ritirare al Giro d'Italia: “Non è nel suo stile lasciare la squadra”

22-05-2023 10:57

Ci sono voci su un possibile addio di Remco Evenepoel alla Soudal – Quick Step. Sull’argomento è intervenuto dalle colonne di Het Nieuwsblad il team manager della squadra Patrick Lefevere: “In questo caso dovrei comportarmi da vero uomo d’affari e chiedere ai miei sponsor e al mio proprietario, Zdenek Bakala, cosa ne pensano. Ma non dobbiamo parlare di Remco come di una macchina sportiva che decidi se vendere o meno. In ogni caso, non è nel suo stile lasciare la squadra. Se Ineos vuole fare un tentativo, gli auguro buona fortuna”.