Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

La Serie A si prepara a vivere un periodo di riforme, aggiornamenti e modifiche. Il piano stilato dalla Lega Serie A e presentato dal presidente Lorenzo Casini in conferenza stampa rivela novità importanti su numerose questioni del nostro massimo campionato. Novità che potrebbero arrivare molto presto, dal fuorigioco semi-automantico al riconoscimento facciale dei tifosi, passando per un necessario ammodernamento degli impianti e degli stadi e il VAR a chiamata.

Serie A: stadi, risorse e cultura priorità della Lega

Intervenuto in conferenza stampa a margine dell’Assemblea di Lega, il presidente della Lega Serie A, Casini, ha svelato il piano in dieci punti per provare ad accrescere l’appeal del nostro massimo campionato. Tanti i temi trattati come il numero di squadre, playoff, tempo effettivo, seconde squadre, amichevoli delle Nazionali e pubblicazione dei dialoghi tra arbitro in campo e VAR. In particolare, il presidente ha spiegato:

Oggi è stato dato l’ok al programma di riforme per il nostro calcio. Il documento verrà poi inviato al ministro per lo Sport, Abodi, e al presidente della FIGC, Gravina. I temi presi in esame sono numerosi, ma i concetti principali sono legati al problema stadi, che è urgente, alla risorse, di cui c’è una grande necessità e alla cultura che deve partire da una integrazione con le scuole e partire dai settori giovani, anche femminili.

Serie A, novità per VAR e fuorigioco

In merito alle novità sul calcio giocato che si apprestano ad arrivare in Serie A, Casini rivela:

Ci siamo mossi per poter avviare entro il prossimo 27 gennaio la sperimentazione del fuorigioco semi-automatico per ridurre ulteriormente il margine d’errore. Valutiamo, inoltre, il VAR a chiamata e la possibilità di rendere pubblici i dialoghi tra i direttori di gara e la sala VAR, o almeno permettere di spiegare le decisioni. Altro aspetto importante è quello del tempo effettivo e ci stiamo lavorando, così come si stanno valutando le possibilità di manovra per ridurre le partite ed eliminare le amichevoli per le Nazionali. Serie A a meno squadre? No, al momento non è una priorità. I temi trattati sono molto più importanti. Questa decisione, qualora si decidesse di prenderla in considerazione, non porterebbe comunque a un passaggio immediato. La bacchetta magica non la abbiamo e non si può cambiare dall’oggi al domani. Playoff e playout? Anche questo tema non è stato preso in considerazione. Le nostre leghe di riferimento sono LaLiga e la Premier League, che sono a venti squadre e senza playoff. Sui playout, invece, si potrebbe anche parlarne con la Serie B per cambiare il sistema di promozioni e retrocessioni.

Serie A, Tax Credit per gli stadi e riconoscimento facciale dei tifosi

Infine, sulla questione infrastrutture, Casini conferma la possibile candidatura dell’Italia per Euro 2032: