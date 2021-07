Lega Serie A, Righi rieletto Presidente

Nuovo mandato per Massimo Righi. L’amministratore delegato della Lega, eletto a capo del Consorzio dei Club per la prima volta il 15 maggio del 2020, è stato nuovamente scelto dai team come rappresentante della Lega Pallavolo Serie A per la prossima stagione.

“Sono felice di questa rielezione fortemente volta dai Club anche se dopo una stagione così complessa avrei valutato positivamente un’altra guida per il CdA” ha detto Massimo Righi.

“Ringrazio per la fiducia i Club e il Consiglio uscente, che ha lottato con me spesso controcorrente quando la pandemia sembrava mettere in discussione ogni positività. Ora il nuovo CdA, in cui salutiamo l’ingresso di Filippo Maria Callipo e Sergio Di Meo e il ritorno di Catia Pedrini, ha il compito di ricominciare il lavoro per la prossima stagione con tanti nuovi club e un campionato mai così ricco e geograficamente distribuito”.

OMNISPORT | 13-07-2021 17:04