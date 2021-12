Leggenda Ronaldo: 801 gol da professionista

02-12-2021 23:30

Cristiano Ronaldo rialza il Manchester United e fa un altro balzo nella storia del calcio abbattendo il muro degli 800 gol in carriera.

A Old Trafford i Red Devils, gudati per l’ultima volta dal traghettatore Michael Carrick prima dell’insediamento di Ralf Rangnick, hanno battuto in rimonta l’Arsenal per 3-2 in uno dei posticipi della 14ª giornata.

È successo di tutto in una delle grandi classiche del calcio inglese: Gunners subito avanti con Smith Roew, ma prima dell’intervallo a impattare ci pensa Bruno Fernandes, alla 100ª con lo United.

Ronaldo sale in cattedra nel secondo tempo, realizzando il gol del sorpasso al 7′, il numero 800 da professionista, per poi trasformare al 25′ il rigore del provvisorio 3-1. La rete di Odegaard al 27′ non basta alla squadra di Arteta, che subisce un altro ko contro una grande dopo il tracollo contro il Liverpool.

Il Manchester United sale al 7° posto a 21 punti, a -2 dall’Arsenal e a -3 dal quarto posto del West Ham.

In mezzo, in sesta posizione, c’è il Tottenham di Antonio Conte, che regola per 2-0 il Brentford (autorete Canos e Son) centrando la seconda vittoria consecutiva.

OMNISPORT