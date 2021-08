Leicester-Manchester City 1-0: Iheanacho all'89', Community Shield alle Foxes

Il primo trofeo ufficiale della nuova stagione va al Leicester. A Wembley è un calcio di rigore, fondamentale così odiato e così temuto dagli inglesi, per decretare il vincitore del Community Shield: a prevalere è la formazione di Brendan Rodgers, che supera per 1-0 il Manchester City grazie a Iheanacho e si mette in tasca la coppa.

Ancora imballate dalla preparazione estiva, senza il giusto ritmo e piene zeppe di seconde scelte in ogni reparto, Leicester e City non si fanno male per quasi tutti i 90 minuti. L’occasione più grossa è per le Foxes, che proprio sul finire del primo tempo colpiscono un palo con Vardy (bravissimo anche Steffen, il portiere di riserva).

Il Manchester City si rende pericoloso in un paio di occasioni con l’ex Mahrez, ma punge poco. Nella parte finale della gara Guardiola punta sul giovane Edozie, ma anche su altri prodotti dell’Academy e su mister 117 milioni Grealish, all’esordio. Ma fino all’89’ lo 0-0 non si sblocca.

Poi, ecco la frittata di Aké: l’ex Bournemouth si fa rubare palla all’ingresso dell’area da Iheanacho e poi lo stende. E dal dischetto proprio l’ex non fallisce, nonostante il tocco con la punta delle dita di Steffen. Trofeo al Leicester, altra delusione in finale per il Manchester City.

IL TABELLINO

Leicester-Manchester City 1-0

Marcatori: 89′ rig. Iheanacho

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Suyuncu, Amartey, Bertrand (79′ Thomas); Tielemans (72′ Soumaré), Ndidi; Perez (71′ Albrighton), Maddison (71′ Dewsbury-Hall), Barnes (79′ Iheanacho); Vardy (71′ Daka). All. Rodgers

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Cancelo, Ruben Dias, Aké, Mendy; Gundogan (65′ Rodri), Fernandinho, Palmer (74′ Bernardo Silva); Mahrez, Ferran Torres (74′ Knight), Edozie (65′ Grealish). All. Guardiola

Arbitro: Paul Tierney

Ammoniti: Bertrand, Fernandinho

Note: –

OMNISPORT | 07-08-2021 20:16