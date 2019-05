Leonardo Bonucci torna a parlare di Milan

Leonardo Bonucci è stato ospite del salotto di Raffaella Carrà, “A raccontare comincia tu”, trasmissione in onda su Rai Tre.

Il difensore della Juventus ha parlato dei propri sogni di inizio carriera, tornando ancora una volta sulla scelta di tornare a Torino dopo una sola stagione al Milan: "Il mio sogno è sempre stato quello di diventare un icona del calcio. L'esperienza al Milan? Ogni viaggio finisce con un ritorno a casa. Torino è bellissima e si vive meno, siamo fortunati. Possiamo uscire senza problemi, anche con i bambini. Forse con Cristiano è un po' più popolata, ma possiamo goderci un po' di libertà”.

Infine sulle proprie qualità tecniche: "Non ho i piedi di Pirlo, ma sono riuscito a sfruttare questa qualità. A me piace giocare a pallone da dietro, sono il primo a far partire l'azione e ho tante responsabilità".



SPORTAL.IT | 02-05-2019 23:24