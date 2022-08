L'esito dell'incontro a Torino tra il Manchester United e l'agente di Rabiot

12-08-2022 19:34

Un faccia a faccia per provare a convincere Adrien Rabiot ad accettare la corte del Manchester United. Il direttore sportivo dei Red Devils, John Murtough, ha incontrato a Torino la signora Veronique, madre-agente del centrocampista francese della Juventus, obiettivo per il centrocampo degli inglesi.

Ripartito dopo qualche ora dall’aeroporto di Caselle, il dirigente del Manchester United non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti: da quanto filtra, però – come riporta Sky Sport – nel colloquio avvenuto tra le due parti si è discusso dell’ingaggio che lo United sarebbe pronto a offrire a Rabiot e sulla durata del contratto.

I Red Devils, dunque, stanno provando a convincere la madre-agente di Rabiot sulla bontà del loro progetto: tra i due club invece c’è già una base d’intesa per il cartellino del giocatore, per una cifra che si aggira tra i 17 e 18 milioni di euro.

In caso di cessione di Rabiot al Manchester United, l’idea più forte per il centrocampo bianconero rimane Leandro Paredes: il Paris Saint-Germain chiede 25 milioni per il cartellino dell’argentino, la Juve può arrivare a 15 anche se preferirebbe avere il calciatore in prestito e ha già fatto questa proposta all’agente del giocatore.

L’ex Roma ed Empoli – che non rientra tra gli esuberi del Paris Saint-Germain – ha già dato la sua disponibilità a far ritorno in Italia, accettando la corte della Juventus.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE