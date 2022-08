Letizia Paternoster: “La sfida non è con le altre, ma con me stessa"

31-08-2022 10:48

Dopo il brutto incidente capitatole il 13 agosto scorso, Letizia Paternoster sta piano piano reagendo per tornare più forte di prima.

Riavvolgiamo brevemente il nastro. La sera del 13 agosto durante i Campionati Europei su pista di Monaco, l’azzurra trentina, stava lottando con altre 25 avversarie nell’Eliminazione (specialità di cui è Campionessa nel mondo). Dopo circa una quindicina di giri è avvenuto il botto, tamponata a 50 all’ora dalla polacca che la seguiva.

“Sto abbastanza bene, sono stata meglio però. Bisogna reagire per tornare in sella più forte di prima. Il recupero procede bene, sto facendo fisioterapia tutti i giorni e tra un paio di giorni capirò come poter riprendere pian piano. Non posso muovere il braccio per un mese perché mi hanno messo sette viti e una placca nella clavicola che ho rotto in modo scomposto in quattro parti diverse“.

Dell’incidente avvenuto in pista non ricorda nulla, ma Letizia pensa già a quando potrà tornare in sella alla sua bicicletta. Una data precisa ovviamente al momento non può esserci, ma la trentina si è già posta un obiettivo.

“Il mio obiettivo è quello di poter tornare il prima possibile in pista, visto che ci sono meno sollecitazioni rispetto alla strada. Mi piacerebbe tornare per i Mondali su pista di Parigi, anche se so che sarà difficile”.

Cosa può esserci nel futuro della Paternoster? Alla domanda se si sente più pistard o stradista, lei ha risposto così.

“Entrambe. L’anno prossimo sarà un bel trampolino di lancio per poter migliorare molto su strada visto che passerò con la Bike-Exchange”.

La rieducazione e la fisioterapia sono costanti. CI vorrà ancora tempo prima di tornare quella di prima e magari, perché no anche più forte. Senza dubbio, oltre al suo allenatore un’altra persona le sta davvero molto vicino e questo la aiuta a superare i momenti difficili e a credere sempre più nel ritorno in sella.

“Marco Villa fa sentire la sua vicinanza. Mi trovo bene, è un c.t veramente bravo. Ha molta esperienza e ci trasmette tanto. In questi giorni lo sento spesso, lo sento molto vicino”.