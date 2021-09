Lewis Hamilton: "Sono arrivato molto vicino"

Lewis Hamilton, battuto per 38 millesimi da Max Verstappen nelle qualifiche in Olanda, commenta così la sua prova: “Sono arrivato molto vicino alla fine. Voglio ringraziare i tifosi olandesi, gli arancioni. Il circuito è fantastico, la pista è bellissima. Adoro venire in questo paese e mi piace l’accoglienza, perché sono grandi fan dello sport, grandi appassionati”.

Il gap è minimo: “Max ha fatto un giro fantastico ma io sono arrivato molto vicino. Ho cercato di prenderlo in tutte le sessioni, tutte le interruzioni ci hanno reso la vita difficile. Io ho dato tutto, ma lui ha fatto un giro fantastico e merita la pole. Domani sarà durissima. Qui è difficile superare. La strategia sarà importante”.

OMNISPORT | 04-09-2021 16:54