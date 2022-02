Lewis Hamilton torna in fabbrica: si lavora per l'ottavo titolo

08-02-2022 22:24

Parlando del rivale Lewis Hamilton, Max Verstappen è stato onesto: “È difficile per me immaginare come avrei reagito in quella situazione, non sono un sette volte campione del mondo. Ovviamente per un pilota che non ha mai vinto un titolo mondiale perderlo all’ultimo giro dopo aver controllato la gara in testa sin dall’inizio credo che sarebbe stata una beffa atroce. Con già sette titoli iridati in bacheca, però, penso che possa essere meno doloroso”.

Il silenzio di Lewis Hamilton è però finito. Qualche giorno fa, il sette volte campione del mondo in F1 si è fatto sentire sui social: “Sono tornato”. Un messaggio che milioni di tifosi aspettavano da tempo.

Si è parlato anche di un possibile ritiro, ma nelle ultime ore sono arrivate conferme del ritorno del campione inglese. Lewis Hamilton è tornato a Brackley, trascorrendo gli ultimi due giorni in fabbrica: con la nuova Mercedes è pronto a lanciare la sfida alla Red Bull, per provare a riprendersi il titolo soffiato da Max Verstappen nell’ultimo giro dell’ultima gara.

OMNISPORT