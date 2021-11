L'ex Radunovic para tutto: il Cagliari ferma il Verona

30-11-2021 23:14

Verona e Cagliari chiudono senza gol un match intenso, con 10 tiri in porta complessivi e numerose occasioni, quasi tutte di marca gialloblù.

Esce quindi il risultato meno gradito da ambo le squadre, in particolare dai sardi, che devono accontentarsi di aver lasciato alla Salernitana l’ultimo posto solitario a quota 8 punti.

L’Hellas invece non riesce a mettersi alle spalle la sconfitta contro la Sampdoria e per la prima volta chiude senza gol fatti nella gestione Tudor (non succedeva da aprile contro la Lazio), nonostante il dato record sul possesso palla: 69,4%, percentuale più alta per il club dal 2004-’05.

Viceversa, il Cagliari chiude per la prima volta una partita in stagione senza incassare reti. Decisive per il risultato finale le parate del portiere dei rossoblù Boris Radunovic.

Il serbo, giocatore del Verona nella stagione 2019-’20 e sostituto di Alessio Cragno, non convocato per motivi personali, è stato provvidenziale nella ripresa in almeno quattro occasioni, sul grande ex Simeone, su Barak e su Lasagna.

Cagliari salvato anche dal palo su un colpo di testa di Dawidowicz.

