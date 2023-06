Libertadores, parte la caccia al Flamengo

Già agli ottavi ci potrebbero essere accoppiamenti tra sodalizi di un Paese o che si son sfidati al Girone.

29-06-2023 11:58

Il 5 luglio si terrà in Paraguay il sorteggio che definirà gli ottavi di Copa Libertadores: si potran sfidare sia squadre che si sono qualificate da un medesimo raggruppamento, sia connazionali.

TESTE DI SERIE

Internacional (Brasile)

Independiente del Valle (Ecuador)

Athletico-PR (Brasile)

Boca Juniors (Argentina)

Bolivar (Bolivia)

Fluminense (Brasile)

Olimpia (Paraguay)

Racing Avellaneda (Argentina)

NON TESTE DI SERIE

Atlético Mineiro (Brasile)

Atlético Nacional (Colombia)

Deportivo Pereira (Colombia) / Monagas (Venezuela)

Nacional (Uruguay)

Flamengo (Brasile)

Palmeiras (Brasile)

River Plate (Argentina)

Argentinos jrs. (Argentina)

Sono le brasiliane a farla ancora da padrone: la manifestazione è cosa loro da 4 edizioni, equamente ripartite tra il Flamengo (campione in carica per la terza volta, dopo la vittoria di misura sull’Athletico Paranaense, e tre volte in finale nell’ultimo quadriennio) il Palmeiras, e sono 6 le formazioni ancora in lizza (4 le argentine).